به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عزیزی در جریان بازدید معاون وزیر ورزش از تمرین ملی پوشان اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا گفت: امروز مفتخریم که در خدمت معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان باشیم. او بهعنوان یک چهره مدیریتی و ورزشی در مسند معاونت بانوان وزارتخانه، پیگیریها و تلاشهای بسیاری دارد که یکی از بازخوردهای آن حضور نازنین شهرکی در بازیهای آسیایی ناگویا است. تاکیداتی که او و همکارانشان در بخش توسعه قهرمانی ورزش زنان دارند باعث انگیزه برای فدراسیون گلف میشود.
وی افزود: طی این سالها همواره سعی کردهایم که توازن را در بخش زنان و مردان رعایت کنیم. این در حالی است که شنیدهام در برخی از فدراسیونها، رئیس فدراسیون اصلا در برخی از موضوعات مربوط به حوزه بانوان ورود هم نمیکند ولی در گلف اینگونه نیست و هرآنچه در حوزه ورزش آقایان اتفاق میافتد در حوزه ورزش بانوان هم رخ میدهد.
عزیزی با اشاره به علاقهمندی فدراسیون برای فعالیت بیشتر در حوزه زنان گفت: علاقهمندیم که در بخش بانوان کار را بهنحوی پیش ببریم که بخشی از عقبماندگی گلف در بخش مردان حتی توسط دختران گلفر جبران شود. با اطمینان این حرف را میزنم چون دختران ما وقتی روی موضوعی متمرکز میشوند، به بهترین نحو آن را انجام میدهند.
رئیس فدراسیون گلف همچنین در خصوص برگزاری نخستین دوره مسابقات برترینهای گلف بانوان افزود: برای نخستین بار است که مسابقات برترینهای گلف در بخش بانوان در قالب تقریبا حرفهای با فرمت بینالمللی و طی ۴ روز برگزار میشود. ۲۲ گلفر به این دوره از رقابتها دعوت شدهاند که یکی، دو نفر بنا به دلایل شخصی در مسابقات حضور پیدا نکردهاند. برگزاری این رقابت در قالب یک فرمت بینالمللی برای بانوان گلفر اتفاق بسیار خوبی است. نکته جالب اینکه نگار صیادی به عنوان مسئول برگزاری (کمیته فنی) و مژگان کوهی به عنوان نماینده فدراسیون مستقلا این مسابقات را برگزار میکنند. طیبه افشار بهعنوان نایب رئیس بانوان نیز مرتبا پیگیر کار بود. خروجی کار صیادی و همکارانشان این است که خانمها مستقلا و روی پای خودشان کار را جلو میبرند.
عزیزی با تاکید بر این که فدراسیون بنا دارد در بخش بانوان نیز کارها را مطابق با استانداردهای بینالمللی پیش ببرد، افزود: سختگیریهایی که در حوزه مردان داریم در بخش بانوان نیز داریم. به این معنی که نخستین دوره مسابقات برترینهای گلف بانوان نیز مو به مو مطابق با مسابقات برترینهای گلف مردان در حال برگزاری است.
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