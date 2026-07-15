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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

۲۸ تیر آغاز فصل گلف برترین‌ها با حضور ۳۰ ورزشکار

۲۸ تیر آغاز فصل گلف برترین‌ها با حضور ۳۰ ورزشکار

مسابقات گلف برترین‌ها از ۲۸ تیرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر مرد آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فصل نخست مسابقات گلف برترین‌های مرد کشور که به‌عنوان اردوی انتخابی تیم ملی نیز محسوب می‌شود از ۲۸ تیرماه با حضور ۳۰ گلف‌باز برتر کشور به‌طور رسمی آغاز خواهد شد و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد.

ورود بازیکنان ۲۶ تیرماه انجام و نخستین جلسه تمرینی گلف‌بازان نیز ۲۷ تیرماه برگزار خواهد شد.

این رقابت‌ها به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران و در بخش انفرادی به شیوه استروک‌پلی و بر اساس قوانین بین‌المللی و محلی برگزار می‌شود.

مسابقات در دو سطح برترین‌ها و آماتور برگزار خواهد شد و در قالب چهار فصل چهار بار در سال تکرار می‌شود. مجموع نتایج چهار فصل مسابقات برترین‌ها رده‌بندی جایزه بزرگ را برای معرفی نفرات اول تا هشتم مشخص خواهد کرد و در عین حال، مبنای انتخاب چهار عضو تیم ملی نیز خواهد بود.

کد مطلب 6888621

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