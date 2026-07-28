صالح جهانگرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسابقات مینی‌گلف قهرمانی کشور و مرحله انتخابی تیم ملی با حضور ۱۷۰ ورزشکار از ۲۰ استان در روزهای گذشته به میزبانی شایسته همدان برگزار شد، اظهار کرد: در پی برگزاری موفقیت‌آمیز این رویداد ملی و با توجه به سفر رئیس فدراسیون گلف به همدان، موافقت شد که استان همدان به زودی میزبان اردوهای تیم ملی گلف کشور باشد.

وی افزود: برگزاری مسابقات استانی و میزبانی رقابت‌های کشوری عاملی شد تا نام همدان در تقویم رویدادهای ملی فدراسیون گلف پررنگ‌تر دیده شود و تجربه رقابتی ورزشکاران افزایش یابد و یکی از تغییرات مهم در دوره فعلی، برگزاری مسابقات انتخابی، مسابقات رنکینگ و تشکیل تیم‌های منسجم در رده‌های مختلف برای حضور در رقابت‌های کشوری بوده است.

رئیس هیئت گلف استان همدان با بیان اینکه تیم‌های همدان در سال‌های گذشته در مسابقات قهرمانی کشور به صورت مستقل و با ترکیب کامل حضور پیدا کردند، تصریح کرد: کسب امتیازهای ویژه در این مسابقات مسیر ورزشکاران ما را به سمت نفرات برتر کشور هموار کرده است.

جهانگرد خاطرنشان کرد: براساس اعلام هیئت گلف استان، در سه سال گذشته بیش از ده‌ها دوره آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و اردوهای ورزشی در رده‌های سنی مختلف برگزار شده است و این کلاس‌ها و اردوهای تمرینی با حضور مربیان و داوران ملی، امکان رشد فنی و تاکتیکی قابل‌توجهی را برای بازیکنان به‌ویژه در بخش پایه فراهم کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های پایه هیئت گلف استان همدان یادآور شد: طرح استعدادیابی در مدارس و دانشگاه‌ها باعث جذب ده‌ها بازیکن مستعد در گروه‌های سنی نوجوانان و جوانان شده است و این بازیکنان امروز به تیم‌های اصلی و رده‌های پایه هیئت گلف همدان پیوسته و آینده این رشته را در استان بیمه می‌کنند.

رئیس هیئت گلف استان همدان با بیان اینکه در کنار پرورش نیروی انسانی، اقدامات جدی در توسعه زیرساخت‌ها انجام گرفته است، گفت: تجهیز و بهسازی سایت تخصصی و استاندارد مینی‌گلف در مرکز استان و احداث سایت تخصصی و استاندارد مینی‌گلف در شهرستان ملایر در کنار خرید تجهیزات جدید به بهبود شرایط تمرین ورزشکاران کمک شایانی کرد.

جهانگرد در خصوص جایگاه فعلی گلف استان در سطح کشور تصریح کرد: براساس ارزیابی فدراسیون گلف، همدان تنها در سه فصل ورزشی توانسته فاصله چندین رتبه‌ای با رقبای خود را جبران کند؛ جهشی که در تاریخچه این رشته در کشور کم‌نظیر است.

وی افزود: اکنون هیئت گلف همدان نه تنها جایگاه سوم کشوری را در اختیار دارد بلکه به رقیب جدی استان‌های پرمدعا تبدیل شده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این روند به جایگاه‌های دوم و یا حتی نخست ایران نیز دست یابیم.

رئیس هیئت گلف استان همدان در پایان خاطرنشان کرد: موفقیت گلف همدان علاوه بر کار هیئت، حاصل حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اسپانسرهای محلی، بخش خصوصی و همراهی چهره‌های ورزشی و خانواده‌های بازیکنان بوده که این هم‌افزایی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و کاهش دغدغه‌های لجستیکی را برای تیم‌ها فراهم کرده است.