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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

سلگی: ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در اراک کشف شد

سلگی: ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در اراک کشف شد

اراک - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۲۶ هزار و ۶۶۸ لیتر نفت کوره قاچاق در محورهای مواصلاتی اراک به ارزش ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عقیل سلگی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی اراک شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه متوقف کردند.

وی با اشاره به بازرسی دقیق از خودروی توقیفی، بیان کرد: در این عملیات، ۲۶ هزار و ۶۶۸ لیتر نفت کوره که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع بارگیری شده بود، کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: متهم پرونده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

سرهنگ سلگی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در برخورد با پدیده شوم قاچاق، بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان با رصد دقیق محورهای مواصلاتی و همکاری نهادهای نظارتی، اجازه نخواهد داد منابع ملی کشور توسط سودجویان به یغما برود و از شهروندان درخواست می‌شود هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6898760

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