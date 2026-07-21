کشف محموله سوخت قاچاق در ساوه

به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ "مجتبی جمالی اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش شهرستان ساوه روز گذشته با رصد اطلاعاتی و کنترل محور های مواصلاتی یک دستگاه کامیونت و دو دستگاه نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها ۶ هزار و ۳۶۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ جمالی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۳ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال برآورد کرده اند، ادامه داد: در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.