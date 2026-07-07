۱۸ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در دلیجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران ایستگاه بازرسی یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت را متوقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۱۸ هزار لیتر مخلوط قیر و گازوئیل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

وی افزود: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضایی و سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت شد.

فرمانده انتظامی دلیجان گفت: مردم هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را از طریق تلفن 110 گزارش دهند، مشارکت مردم در کنار تلاش های شبانه روزی پلیس، نقش مهمی در حفظ امنیت اقتصادی و پیشگیری از سودجویی فرصت طلبان دارد.