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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

۱۸ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در دلیجان کشف شد

۱۸ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در دلیجان کشف شد

دلیجان- فرمانده انتظامی دلیجان از کشف ۱۸ هزار لیتر سوخت از یک دستگاه کامیون کشنده در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر اسکینی اظهار کرد: در اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران ایستگاه بازرسی یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت را متوقیف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۱۸ هزار لیتر مخلوط قیر و گازوئیل کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
وی افزود: متهم همراه پرونده تحویل مراجع قضایی و سوخت کشف شده تحویل شرکت نفت شد.

فرمانده انتظامی دلیجان گفت: مردم هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را از طریق تلفن 110 گزارش دهند، مشارکت مردم در کنار تلاش های شبانه روزی پلیس، نقش مهمی در حفظ امنیت اقتصادی و پیشگیری از سودجویی فرصت طلبان دارد.

کد مطلب 6881900

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