پیشنهاد ایران برای تغییر مدل تجاری صادرات گاز به ارمنستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت در جمع خبرنگاران، بر اهمیت تعمیق روابط دو جانبه میان ایران و ارمنستان در حوزه انرژی تأکید کرد و از ظرفیت‌های گسترده موجود برای همکاری‌های دوجانبه خبر داد.

وی با اشاره به حمایت‌های ارزشمند ارمنستان از ایران در روزهای سخت، خاطرنشان کرد که ایران نیز با نگاهی مسئولانه، به دنبال بازگشت و گسترش این کمک‌ها در عرصه‌های مختلف است.

پاک نژاد با تبیین زمینه‌های همکاری، حوزه‌های صادرات خدمات فنی-مهندسی به‌ویژه در زمینه احداث پالایشگاه‌ها و تأمین نیاز ارمنستان به فرآورده‌های نفتی را از اولویت‌های اصلی دو کشور برشمرد.

وزیر نفت همچنین بر ضرورت ارتقای مدیریت منطقه‌ای و بهبود زیرساخت‌های انرژی در ارمنستان تأکید کرد و خواستار تسریع در تشکیل کمیته تخصصی شد تا در جلسات آتی، دستاوردهای ملموس این اقدامات مورد بررسی قرار گیرد.

پاک نژاد در ادامه به تغییر رویکرد در تجارت گاز اشاره و اظهار داشت: در حال حاضر مبادلات ما بر پایه تهاتر گاز و برق است؛ اما پیشنهاد ما، تعریف یک مدل تجاری نوین در صادرات گاز است که مستلزم بررسی زیرساخت هاست تا تجارت گاز را فرارتر از کشور ارمنستان ولی با وساطت ارمنستان دنبال کنیم.

وی در پایان با اشاره به پیچیدگی‌های فنی و ساختاری این مدل جدید، بر ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی مشترک تأکید کرد تا این موضوعات به صورت کارشناسی و با دقت بالا پیگیری شوند.