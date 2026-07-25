به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع سرقت از مغازه واقع در شهرستان، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی هویت سارق شده که پس از هماهنگی قضایی، وی را در عملیاتی ضربتی دستگیر، متهم در تحقیقات پلیس، در مواجهه با مستندات و ادله جمع‌آوری‌شده، به ۱۰ ده فقره سرقت از مغازه‌ها در سطح شهرستان خرم‌آباد اعتراف که پس از تکمیل تحقیقات، جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

پلیس از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.