سرهنگ اصغر درخشان‌نیا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با کالای قاچاق مأموران ایستگاه بازرسی «شهید سیاوش مهر بونجی» هنگام کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران این یگان پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن تعداد ۳۶۰ عدد تاچ ال‌سی‌دی تلفن همراه فاقد مدارک گمرکی و قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مالی این محموله کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.