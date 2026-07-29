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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۱

کشف ۳۶۰ تاچ ال‌سی‌دی قاچاق تلفن همراه در سیریک

کشف ۳۶۰ تاچ ال‌سی‌دی قاچاق تلفن همراه در سیریک

سیریک - فرمانده انتظامی سیریک از کشف محموله ۱۰ میلیارد ریالی تاچ ال‌سی‌دی تلفن همراه قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ اصغر درخشان‌نیا در تشریح این خبر، اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با کالای قاچاق مأموران ایستگاه بازرسی «شهید سیاوش مهر بونجی» هنگام کنترل محور مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سمند مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران این یگان پس از متوقف کردن خودرو در بازرسی از آن تعداد ۳۶۰ عدد تاچ ال‌سی‌دی تلفن همراه فاقد مدارک گمرکی و قانونی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سیریک ارزش مالی این محموله کشف شده را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6903307

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