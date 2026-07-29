سهروردی نماد جسارت و نوآوری در تاریخ اندیشه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوادی شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت شیخ شهابالدین سهروردی، با اشاره به جایگاه ممتاز سهروردی در تاریخ فلسفه ایران و جهان اسلام، گفت: آنچه در شخصیت سهروردی بیش از هر چیز جلب توجه میکند، جسارت و خلاقیت او در سنین جوانی است؛ ویژگیهایی که او را به یکی از ماندگارترین چهرههای تاریخ اندیشه تبدیل کرده است.
وی افزود: سهروردی در حدود ۴۰ سالگی و حتی پیش از آن، بدون هراس از نامهای بزرگی چون ابنسینا، اندیشههای پیشین را نقد کرد، به بازخوانی میراث فلسفی پرداخت و مسیر تازهای را در فلسفه اسلامی بنیان گذاشت؛ مسیری که بعدها به مکتب حکمت اشراق انجامید و تأثیرات عمیقی بر سیر اندیشه اسلامی و ایرانی بر جای گذاشت.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بسیاری از اندیشمندان در برابر بزرگان فلسفه متوقف میشوند، تصریح کرد: سهروردی با شجاعت از این مرز عبور کرد و نشان داد که پیشرفت اندیشه تنها در سایه تکرار گذشته حاصل نمیشود، بلکه نیازمند جسارت، نوآوری و نگاه انتقادی است و همین ویژگی او را به شخصیتی ماندگار در تاریخ تمدن ایران تبدیل کرده است.
جوادی با تأکید بر اینکه تمدنها با ظهور شخصیتهای بزرگ و خلاق جان میگیرند، گفت: اگر تنها به آموزشهای متعارف و تکرار داشتههای گذشته اکتفا کنیم، اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد. تمدنها زمانی شکوفا میشوند که انسانهایی خلاق، نوآور و جسور، مسیرهای تازهای را پیش روی جامعه بگشایند و افقهای جدیدی برای اندیشه و فرهنگ ترسیم کنند.
وی ادامه داد: سهروردی نمونهای روشن از چنین شخصیتهایی است؛ اندیشمندی که با تکیه بر قدرت تفکر، نوآوری و شهامت علمی توانست مکتبی تازه بنیان بگذارد و نام خود را در تاریخ فرهنگ و فلسفه ایران جاودانه سازد.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه استان زنجان در پرورش شخصیتهای برجسته فرهنگی و علمی اظهار کرد: زنجان به واسطه پرورش شخصیتی چون شیخ شهابالدین سهروردی جایگاه ویژهای در تاریخ ایران دارد و این استان همواره مهد پرورش بزرگان علم، فرهنگ، شعر و ادب بوده است؛ ظرفیتی که امروز نیز همچنان در این دیار وجود دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به نمونههای موفق نوآوری اجتماعی در استان زنجان افزود: همانگونه که سهروردی در عرصه فلسفه منشأ تحول و نوآوری شد، مجموعههایی مانند مؤسسه خیریه مهرانه نیز با اتکا به سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم، جلوهای ارزشمند از خلاقیت، مسئولیتپذیری و مدنیت را به نمایش گذاشتهاند و نشان دادهاند که ظرفیتهای مردمی میتوانند منشأ تحولات بزرگ اجتماعی باشند.
جوادی با تأکید بر ضرورت تداوم روحیه نوآوری در عرصههای مختلف تصریح کرد: این روحیه باید در حوزههای گوناگون از جمله دانش، فلسفه، ادبیات، فعالیتهای فرهنگی، خیرخواهانه و حتی عرصههای قرآنی استمرار یابد، زیرا همین ظرفیتهای خلاقانه میتوانند جامعه را در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت قرار دهند.
وی با تجلیل از مردم زنجان خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره بدون هیچ چشمداشتی در حفظ فرهنگ، هویت، تاریخ و تمامیت ارضی ایران اسلامی نقشآفرینی کردهاند و تقدیم بیش از هزار شهید، سند روشن ایثار، وفاداری و مسئولیتپذیری این مردم نسبت به کشور است.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تلاشهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مردم زنجان اظهار کرد: امروز همه ما بر سفره ایثار، فرهنگ، دانش و تلاش مردمانی نشستهایم که با علم، اندیشه، نیکوکاری و فداکاری، سهم بزرگی در اعتلای ایران اسلامی داشتهاند و وظیفه ماست که این میراث ارزشمند را حفظ، ترویج و به نسلهای آینده منتقل کنیم.
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