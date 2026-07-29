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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹

سهروردی نماد جسارت و نوآوری در تاریخ اندیشه ایران است

سهروردی نماد جسارت و نوآوری در تاریخ اندیشه ایران است

زنجان- معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: شیخ شهاب‌الدین سهروردی نماد جسارت، خلاقیت و نوآوری در تاریخ اندیشه ایران است و  تمدن ایران حاصل درخشش‌های ناگهانی اندیشمندانی همچون سهروردی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جوادی شامگاه چهارشنبه در آیین بزرگداشت شیخ شهاب‌الدین سهروردی، با اشاره به جایگاه ممتاز سهروردی در تاریخ فلسفه ایران و جهان اسلام، گفت: آنچه در شخصیت سهروردی بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، جسارت و خلاقیت او در سنین جوانی است؛ ویژگی‌هایی که او را به یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ اندیشه تبدیل کرده است.

وی افزود: سهروردی در حدود ۴۰ سالگی و حتی پیش از آن، بدون هراس از نام‌های بزرگی چون ابن‌سینا، اندیشه‌های پیشین را نقد کرد، به بازخوانی میراث فلسفی پرداخت و مسیر تازه‌ای را در فلسفه اسلامی بنیان گذاشت؛ مسیری که بعدها به مکتب حکمت اشراق انجامید و تأثیرات عمیقی بر سیر اندیشه اسلامی و ایرانی بر جای گذاشت.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه بسیاری از اندیشمندان در برابر بزرگان فلسفه متوقف می‌شوند، تصریح کرد: سهروردی با شجاعت از این مرز عبور کرد و نشان داد که پیشرفت اندیشه تنها در سایه تکرار گذشته حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند جسارت، نوآوری و نگاه انتقادی است و همین ویژگی او را به شخصیتی ماندگار در تاریخ تمدن ایران تبدیل کرده است.

جوادی با تأکید بر اینکه تمدن‌ها با ظهور شخصیت‌های بزرگ و خلاق جان می‌گیرند، گفت: اگر تنها به آموزش‌های متعارف و تکرار داشته‌های گذشته اکتفا کنیم، اتفاق بزرگی رخ نخواهد داد. تمدن‌ها زمانی شکوفا می‌شوند که انسان‌هایی خلاق، نوآور و جسور، مسیرهای تازه‌ای را پیش روی جامعه بگشایند و افق‌های جدیدی برای اندیشه و فرهنگ ترسیم کنند.

وی ادامه داد: سهروردی نمونه‌ای روشن از چنین شخصیت‌هایی است؛ اندیشمندی که با تکیه بر قدرت تفکر، نوآوری و شهامت علمی توانست مکتبی تازه بنیان بگذارد و نام خود را در تاریخ فرهنگ و فلسفه ایران جاودانه سازد.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه استان زنجان در پرورش شخصیت‌های برجسته فرهنگی و علمی اظهار کرد: زنجان به واسطه پرورش شخصیتی چون شیخ شهاب‌الدین سهروردی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ ایران دارد و این استان همواره مهد پرورش بزرگان علم، فرهنگ، شعر و ادب بوده است؛ ظرفیتی که امروز نیز همچنان در این دیار وجود دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق نوآوری اجتماعی در استان زنجان افزود: همان‌گونه که سهروردی در عرصه فلسفه منشأ تحول و نوآوری شد، مجموعه‌هایی مانند مؤسسه خیریه مهرانه نیز با اتکا به سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم، جلوه‌ای ارزشمند از خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و مدنیت را به نمایش گذاشته‌اند و نشان داده‌اند که ظرفیت‌های مردمی می‌توانند منشأ تحولات بزرگ اجتماعی باشند.

جوادی با تأکید بر ضرورت تداوم روحیه نوآوری در عرصه‌های مختلف تصریح کرد: این روحیه باید در حوزه‌های گوناگون از جمله دانش، فلسفه، ادبیات، فعالیت‌های فرهنگی، خیرخواهانه و حتی عرصه‌های قرآنی استمرار یابد، زیرا همین ظرفیت‌های خلاقانه می‌توانند جامعه را در مسیر رشد، تعالی و پیشرفت قرار دهند.

وی با تجلیل از مردم زنجان خاطرنشان کرد: مردم این استان همواره بدون هیچ چشمداشتی در حفظ فرهنگ، هویت، تاریخ و تمامیت ارضی ایران اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند و تقدیم بیش از هزار شهید، سند روشن ایثار، وفاداری و مسئولیت‌پذیری این مردم نسبت به کشور است.

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با قدردانی از تلاش‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی مردم زنجان اظهار کرد: امروز همه ما بر سفره ایثار، فرهنگ، دانش و تلاش مردمانی نشسته‌ایم که با علم، اندیشه، نیکوکاری و فداکاری، سهم بزرگی در اعتلای ایران اسلامی داشته‌اند و وظیفه ماست که این میراث ارزشمند را حفظ، ترویج و به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

کد مطلب 6903311

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