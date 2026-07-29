به گزارش خبرنگار مهر، مهراب داوری عصر چهارشنبه در آیین بدرقه کاروان گروه سرود «رهپویان یاس» در مقبرهالشعرای تبریز، با تجلیل از روحیه جهادی، ایمان و حضور میدانی اعضای این گروه، اظهار کرد: نزدیک به ۱۵۰ روز است که اعضای این گروه با روحیهای جهادی، ایمانی راسخ و انگیزهای مثالزدنی در خیابانها و میدانها حضور یافته و با اجرای برنامههای فرهنگی و ارزشی، نقش مؤثری در ترویج مفاهیم دینی و انقلابی ایفا میکنند.
وی با قدردانی از خانوادههای اعضای گروه سرود «رهپویان یاس» افزود: بر چادر مادرانی که چنین فرزندانی را تربیت کردهاند و بر دستان پدران این نوجوانان بوسه میزنم؛ چرا که پرورش چنین نسل متعهد، مؤمن و مسئولیتپذیری، نشاندهنده عمق باورهای دینی و انقلابی در خانوادههای این مرز و بوم است.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به فضای معنوی اربعین حسینی، حضور نوجوانان و جوانان در این مسیر را جلوهای از تربیت نسل مؤمن و بصیر دانست و گفت: حرکت در مسیر اربعین تنها یک سفر نیست، بلکه مدرسهای بزرگ برای تربیت انسانهای مؤمن، بصیر و آماده مجاهدت در راه حق است و حضور گروههای فرهنگی و هنری در این عرصه، میتواند جلوهای اثرگذار از پیام عاشورا را به نمایش بگذارد.
داوری همچنین از مربیان و دستاندرکاران گروه سرود «رهپویان یاس» قدردانی کرد و افزود: مربیان این گروه با اخلاص، صبوری و دغدغهمندی در مسیر تربیت نوجوانان گام برمیدارند و بیتردید، این تلاش فرهنگی و تربیتی از بزرگترین مصادیق جهاد است.
وی با تبیین جایگاه هنر متعهد در جامعه، سرود را یکی از قالبهای اثرگذار هنری در عرصه جهاد تبیین دانست و خاطرنشان کرد: این هنر میتواند پیامهای متعالی انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار، مقاومت، معنویت و هویت دینی را با زبانی رسا، جذاب و مؤثر به نسلهای مختلف منتقل کند.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان شرقی در پایان با تأکید بر اینکه اعضای گروه سرود «رهپویان یاس» نمونهای از نسل مؤمن، متعهد و امیدآفرین هستند، گفت: این نوجوانان با ایمان، تعهد، تلاش و حضور مؤثر خود، نقش مهمی در ساختن آیندهای روشن برای کشور ایفا خواهند کرد.
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