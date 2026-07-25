محمدیاری: گلستان ظرفیت جهش صنایع تبدیلی و صادراتی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق محمدیاری معاون سازمان صنایع کوچک کشور عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان اظهار کرد: حمایت از تولیدکنندگان، به‌ویژه در استان‌هایی که ظرفیت صادراتی دارند، از برنامه‌های مهم دولت در حوزه توسعه صنعتی است.

وی افزود: تمرکز بر تولید کالاهای صادرات‌محور و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مزیت‌های اقتصادی هر منطقه، علاوه بر تقویت تولید داخلی، فرصت‌های جدیدی برای توسعه اشتغال و جذب سرمایه ایجاد خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گلستان گفت: اگرچه در این بخش اقدامات خوبی صورت گرفته، اما پروژه‌هایی که به هر دلیل با تأخیر مواجه شده‌اند باید در اولویت اجرا قرار گیرند تا مسیر فعالیت واحدهای تولیدی هموارتر شود.

محمدیاری با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: این استان به عنوان یکی از مناطق تولیدکننده محصولات کشاورزی، ظرفیت بالایی برای ایجاد صنایع تبدیلی غذایی با رویکرد صادراتی دارد و باید توجه بیشتری به توسعه این بخش شود.

وی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی در کنار بخش کشاورزی می‌تواند ارزش افزوده محصولات استان را افزایش داده و زمینه حضور پررنگ‌تر گلستان در بازارهای هدف را فراهم کند.

معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور با اشاره به شرایط دشوار کشور اظهار کرد: اگر امروز توانسته‌ایم در برابر فشارها و مشکلات مقاومت کنیم، بخشی از آن مرهون تلاش نیروهای مسلح و تولیدکنندگانی است که با وجود همه محدودیت‌ها اجازه ندادند چرخه تولید متوقف شود و مردم با کمبود کالاهای اساسی مواجه شوند.

محمدیاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع را موضوع تأمین برق دانست و گفت: قطع برق واحدهای تولیدی خسارت‌های زیادی به بخش صنعت وارد می‌کند و باید همه تلاش‌ها بر حمایت از تولید و کاهش آسیب‌های ناشی از این محدودیت‌ها متمرکز شود.

وی افزود: همان‌گونه که رئیس‌جمهور نیز تأکید کرده‌اند، نباید اجازه داد مشکلات انرژی باعث توقف فعالیت صنایع شود و حمایت از بخش تولید باید در اولویت تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد.

معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی کشور همچنین از برنامه دولت برای پایش مستمر واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: واحدهایی که کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را تولید می‌کنند باید به‌صورت مستمر و هفتگی مورد بررسی و حمایت قرار گیرند.

وی تأکید کرد: این موضوع به مدیران اقتصادی استان‌ها نیز ابلاغ شده و باید در دستور کار جدی قرار گیرد تا مشکلات واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و رفع شود.