به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیایی با اشاره به سازوکار تأمین درآمد شهرداریها و دهیاریها اظهار کرد: بخشی از منابع این مجموعهها بر اساس قوانین مختلف از محل عوارض و مالیاتهای قانونی تأمین و پس از محاسبه سهم هر بخش، به حساب شهرداریها، دهیاریها و مجموعههای مشمول واریز میشود.
وی افزود: مالیات و عوارض مربوط به کالاها و خدمات، واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده و همچنین کالاهای وارداتی، از جمله منابعی است که مطابق ضوابط قانونی و با توجه به شاخصهایی همچون جمعیت و محرومیت میان مناطق مختلف توزیع میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با اشاره به روند افزایشی اعتبارات شهرداریهای استان گفت: میزان واریزی به حساب شهرداریها از ۷۳۲ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسید و در سال ۱۴۰۴ نیز این رقم به سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مهیایی ادامه داد: منابع اختصاصیافته به دهیاریهای استان نیز در همین بازه زمانی روند افزایشی داشته و از ۴۸۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عوارض آلایندگی اشاره کرد و گفت: میزان این عوارض پس از بررسی و ارزیابی واحدهای آلاینده توسط ادارهکل حفاظت محیطزیست تعیین میشود و سهم مناطق بر اساس میزان آلایندگی، جمعیت و فاصله واحدهای آلاینده از نقاط جمعیتی مشخص خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت بررسی دلایل افزایش عوارض آلایندگی اظهار کرد: باید مشخص شود رشد این منابع به دلیل افزایش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی و تولیدی بوده یا اینکه با افزایش نظارتها، واحدهایی که پیش از این مشمول پرداخت نبودند، شناسایی و به چرخه پرداخت اضافه شدهاند.
مهیایی همچنین از اختصاص اعتبار برای ارتقای زیرساختهای مناطق عشایری خبر داد و افزود: این منابع در حوزههایی مانند تأمین آب شرب، احداث و مرمت راههای عشایری و نصب تأسیسات آبشیرینکن مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به حمایت از روستاهای فاقد دهیاری خاطرنشان کرد: منابع اختصاصیافته به این روستاها نیز افزایش یافته و از پنج میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به هشت میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ و ۱۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان تأکید کرد: افزایش درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزشافزوده و عوارض، فرصت مناسبی برای اجرای پروژههای عمرانی، توسعه خدمات و تقویت زیرساختهای شهری و روستایی در استان فراهم کرده است.
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