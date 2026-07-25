به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر عصر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گلستان اظهار کرد: فرصت خدمت به مردم محدود است و مدیران باید در دوران مسئولیت خود با صداقت، تلاش مضاعف و دوری از بروکراسی‌های غیرضروری، برای رفع مشکلات گام بردارند.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های موجود افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته در کنار تولیدکنندگان باشند تا واحدهای صنعتی در مسیر فعالیت و توسعه قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت انرژی اظهار کرد: بخش تولید در شرایط دشواری قرار دارد و نباید اجازه داد قطع برق، حتی برای مدت کوتاه، باعث توقف فعالیت واحدهای تولیدی شود.

کیانمهر ادامه داد: برای تقویت ظرفیت انرژی استان، تا پایان سال جاری ۲۱۰ مگاوات برق از محل انرژی خورشیدی وارد مدار خواهد شد و در همین هفته نیز ۱۹.۲ مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از برنامه‌ریزی برای کاهش وقفه‌های برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: از مدیران شرکت توزیع برق استان درخواست شده است مدیریت محدودیت‌ها به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به واحدهای تولیدی وارد شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان ضمن قدردانی از همراهی تولیدکنندگان در شرایط موجود، تأکید کرد: حتی قطعی کوتاه‌مدت برق نیز می‌تواند خسارت‌هایی به تولید وارد کند و باید تلاش شود این مشکلات به حداقل برسد.

کیانمهر همچنین درباره شهرک مبل عطاآباد اظهار کرد: با توجه به انجام بخشی از اقدامات و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، پیگیری‌های لازم برای عملیاتی شدن این شهرک در حال انجام است تا فعالان این حوزه بتوانند فعالیت‌های خود را در فضای مناسب‌تری ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و رفع موانع پیش‌روی تولید، از اولویت‌های اقتصادی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی است.