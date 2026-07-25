همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و انجمن اهدای عضو ایرانیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت این دانشگاه و انجمن اهدای عضو ایرانیان با امضای تفاهم‌نامه‌ای پنج‌ساله، همکاری‌های مشترک خود را در حوزه‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی با هدف ارتقای نظام سلامت، توسعه پژوهش‌های کاربردی و تربیت نیروی انسانی متخصص آغاز کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه که توسط مسعود ماهوت‌چی، رئیس دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر، و کتایون نجفی‌زاده، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان، منعقد شده است، دو طرف در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری‌های مشترکی را در حوزه سلامت و اهدای عضو دنبال خواهند کرد.

برای هماهنگی، پیگیری و نظارت بر اجرای مفاد این تفاهم‌نامه نیز هادی مصدق، مدیر گروه مهندسی سیستم‌ها، به نمایندگی از دانشکده و امید قبادی، نایب‌رئیس هیئت‌ مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان، به عنوان نمایندگان اجرایی معرفی شدند.

مطابق مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه همکاری‌های پایدار میان دانشگاه و انجمن، ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در حوزه سیستم‌های سلامت از طریق تبادل دانش و تجربه، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، تعریف پایان‌نامه‌ها و طرح‌های کاربردی و همچنین انطباق فعالیت‌های دانشگاهی با نیازهای واقعی نظام سلامت از مهمترین اهداف این همکاری عنوان شده است.

همچنین فراهم‌ سازی زمینه مشارکت اعضای هیئت علمی و دانشجویان در فعالیت‌های میدانی، دوره‌های کارآموزی و طرح‌های «کوآپ»، بازدیدهای علمی و اجرای پروژه‌های مشترک با هدف حل مسائل اجرایی، بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات مرتبط با سلامت و اهدای عضو از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

این تفاهم‌نامه در۶ ماده و دو نسخه، در تاریخ سوم مرداد ۱۴۰۵ به امضای طرفین رسید و مدت اعتبار آن پنج سال تعیین شده است. بر اساس مفاد این سند، تمدید همکاری نیز با توافق کتبی دو طرف امکان‌پذیر خواهد بود.