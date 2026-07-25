به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در نشست شورای اداری مازندران، با قدردانی از حضور گسترده مردم استان در مراسم تشییع و آیین‌های شب‌های قدر، اظهار کرد: مردم متدین و ولایت‌مدار همواره در صحنه‌های مختلف حضور مؤثر دارند و نباید میان اقشار مختلف جامعه فاصله ایجاد شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین افزود: تمامی مدیران موظف به ارائه خدمات مطلوب هستند و هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه قابل پذیرش نخواهد بود.

استاندار مازندران با بیان اینکه حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های اجتماعی پشتوانه‌ای برای دیپلماسی کشور است، گفت: هم‌افزایی میان میدان و مذاکره می‌تواند قدرت چانه‌زنی جمهوری اسلامی ایران را افزایش دهد.

یونسی رستمی بخش مهمی از مشکلات کنونی استان را ناشی از ضعف مدیریت در سال‌های گذشته دانست و اظهار کرد: تأخیر چند دهه‌ای در اجرای طرح‌های پسماند، فاضلاب و مدیریت زباله قابل قبول نیست و امروز آثار آن در استان مشاهده می‌شود.

وی با اشاره به کمبود حدود دو هزار مگاواتی برق در مازندران، ادامه داد: استانی که از ظرفیت‌های طبیعی فراوان برخوردار است، امروز با چالش تأمین برق، آب شرب و آب کشاورزی روبه‌روست و این وضعیت نتیجه بی‌توجهی به زیرساخت‌ها در سال‌های گذشته است.

استاندار مازندران از اجرای طرح انتقال آب از غرب به مناطق مرکزی و شرقی استان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی سدهای زارم‌رود و کسلیان آغاز شده و لایروبی آب‌بندان‌ها با ظرفیت بیش از ۴۵۰ میلیون مترمکعب نیز در دستور کار قرار دارد که برای آن حدود پنج همت اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت تنش‌های اجتماعی در اجرای پروژه‌های زیرساختی افزود: اجرای طرح‌های انتقال آب و برق با وجود برخی مقاومت‌های محلی متوقف نخواهد شد و دولت با رعایت حقوق مردم، پروژه‌های ضروری را به سرانجام می‌رساند.

یونسی رستمی درباره مدیریت پسماند نیز گفت: راهبرد استان، حل مشکل زباله در محل تولید آن است و در این مسیر همراهی مردم ضروری خواهد بود.

وی همچنین مشکل پسماند بابل را یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی استان عنوان کرد و خواستار همکاری بیشتر مردم منطقه برای رفع این معضل شد.

استاندار مازندران با اشاره به مشکلات ناشی از اوقافی بودن اراضی و املاک در استان، این موضوع را یکی از مطالبات مشترک نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف دانست و بر لزوم پیگیری جدی آن تأکید کرد.

پتروشیمی در مازندران ایجاد می شود

وی همچنین از پیگیری ایجاد یک واحد پتروشیمی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای تأمین کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: تأمین زمین و گاز مورد نیاز این طرح در دستور کار قرار دارد.

یونسی رستمی با اشاره به مسائل مشترک استان‌های شمالی، از جمله پسماند، عقب‌نشینی آب دریای خزر، کشاورزی و موضوع دریافت عوارض از گردشگران، گفت: این موضوعات با حمایت دولت در حال پیگیری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد: مردم بیش از شنیدن گزارش عملکرد، انتظار مشاهده نتایج اقدامات را دارند و مدیران باید با حضور میدانی، مشکلات را از نزدیک دنبال و حل کنند.

استاندار مازندران عدالت در ارائه خدمات را از سیاست‌های محوری دولت چهاردهم دانست و گفت: توسعه خدمات باید تا دورافتاده‌ترین روستاهای استان گسترش یابد.

وی در پایان با اشاره به دغدغه شالیکاران درباره بازار برنج، اظهار کرد: موضوع لغو محدودیت واردات برنج خارجی در فصل برداشت محصول داخلی از طریق دولت و نمایندگان مجلس در حال پیگیری است و کشاورزان نسبت به قیمت‌گذاری و عرضه محصول خود نگرانی نداشته باشند.