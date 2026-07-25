به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی اظهار کرد: اسرائیل با تحریک رئیس جمهور آمریکا و دادن اطلاعات غلط می‌خواهد آمریکا را در منطقه نگه دارد و اهدافش را با استفاده از توان آمریکا پیش ببرد.

وی تصریح کرد: اگر اسرائیل دوباره به جنگ برگردد بلای بزرگی بر سرش می‌آوریم.

سردار محبی همچنین تعداد کشته‌های آمریکا بعد از نقض تفاهمنامه را بالای ۲۰۰ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تعداد کشته‌های آمریکایی در عملیات نصر۲، بیش از ۲۰۰ نفر است؛ تعداد مجروحین بسیار بیشتر از این رقم است. مردم آمریکا اجازه ندهند فرماندهان دروغگوی‌شان، آنها را احمق فرض کنند.

سخنگوی سپاه تاکید کرد: دولت آمریکا خبرنگاران را دعوت کند تا مراکز اصابت را ببینند و برآورد کنند که چند نفر تلف شدند.

انگلیس در صورت همراهی با آمریکا هدف قطعی و مشروع ما خواهد بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر کشوری، چه انگلیس، چه کشورهای حاشیه خلیج فارس و چه دیگران، اگر در جنگ از آمریکا پشتیبانی کنند، هدف مشروع ما خواهند بود.

سردار محبی ادامه داد: اخیراً هواپیماهایB۱ آمریکا از فرودگاه‌های انگلیس استفاده کردند، اگر همراهی کنند، هدف قطعی و مشروع ما خواهند بود. ما برای هر موضوعی، سناریوی خاص خودش را داریم.