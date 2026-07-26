تداوم گرما و وزش باد شدید در ایلام تا ۱۰ مرداد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، اظهار کرد: از چهارم تا دهم مردادماه، موج گرما در سطح استان حاکم خواهد شد و دمای هوا در مناطق گرمسیری به بیش از ۴۸ درجه خواهد رسید و در مناطق سردسیری نیز دمای بالای ۴۰ درجه پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرایط جوی، خطر گرمازدگی را به ویژه برای زائران اربعین و سالمندان و کودکان افزایش می‌دهد، افزود: در این ایام، احتمال افزایش مصرف آب و برق نیز وجود دارد و شهروندان باید با مدیریت مصرف، از بروز تنش در شبکه‌های آب و برق جلوگیری کنند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به وزش باد شدید در برخی نقاط استان، تصریح کرد: این شرایط می‌تواند باعث بروز گرد و غبار محلی و کاهش کیفیت هوا شود و این وضعیت برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی می‌تواند مشکلساز باشد.

رستمی در پایان با تأکید بر اینکه این هشدار تا پایان هفته آینده اعتبار دارد، از زائران و شهروندان خواست در ساعات اوج گرما (۱۱ تا ۱۷) از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و با مصرف مایعات کافی و استفاده از غذای سبک و سالم، از بروز گرمازدگی جلوگیری نمایند و همچنین با توجه به افزایش مصرف انرژی، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند.