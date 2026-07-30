https://mehrnews.com/x3cHvb ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6904010 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و دومین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و دومین شب حماسه و اقتدار برگزار شد. دریافت 156 MB کد مطلب 6904010 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج ضیاءآباد در یکصد و پنجاه و دومین شب؛ اجتماع مردم با پیام پایداری اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی جنگ رمضان یاسوج
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