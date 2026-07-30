  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و دومین شب اقتدار

تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و دومین شب اقتدار

یاسوج-تجمع مردم یاسوج در صد و پنجاه و دومین شب حماسه و اقتدار برگزار شد.

دریافت 156 MB
کد مطلب 6904010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها