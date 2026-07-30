خسروی در تسخیر عاشقان؛ عبور از مرز ۴۸ درجه با حرارت عشق حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با وجود گرمای طاقت‌فرسا و ثبت دمای بی‌سابقه ۴۸ درجه سانتی‌گراد در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی، شور و اشتیاق عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای رسیدن به کربلای معلی نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه هر روز بر حجم حضور زائران در این گذرگاه بین‌المللی افزوده می‌شود.

خسروی که به‌عنوان کهن‌ترین، آشناترین و نزدیک‌ترین مسیر زمینی تردد زائران ایرانی به عتبات عالیات در کشور شناخته می‌شود، این روزها صحنه خلق جلوه‌هایی باشکوه از عشق، ایثار و همدلی خالصانه است؛ جایی که هزاران زائر دلباخته از اقصی نقاط ایران پهناور، آفتاب سوزان و گرمای نفس‌گیر غرب کشور را به جان خریده‌اند تا خود را به قافله بی‌انتهای دلدادگان سیدالشهدا (ع) برسانند و در حماسه عظیم پیاده‌روی اربعین سهیم باشند.

مرز بین‌المللی خسروی در اربعین امسال، با تکیه بر توسعه بنیادین زیرساخت‌ها، افزایش چشمگیر ظرفیت خدمات‌رسانی و هماهنگی گسترده میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی، امدادی و خدماتی، به یکی از روان‌ترین، ایمن‌ترین و مجهزترین گذرگاه‌های مرزی کشور تبدیل شده است. راه‌اندازی ده‌ها گیت خروجی و ورودی هوشمند برای تسریع در تردد، آماده‌سازی پارکینگ‌های بسیار وسیع با ظرفیت پذیرش صدها هزار خودرو، استقرار صدها موکب مردمی برای پذیرایی و اسکان، حضور شبانه‌روزی و جهادی نیروهای امدادی، هلال احمر و تیم‌های پزشکی، تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در دو سوی مرز و فراهم شدن بی‌نظیر امکانات رفاهی، سبب شده است زائران با کمترین میزان معطلی و در کمال آرامش، مسیر خود را به سمت عتبات عالیات ادامه دهند.

هرچند آفتاب سوزان خسروی در ساعات میانی روز نفس‌گیر است و دمای ۴۸ درجه قصرشیرین آزمونی سخت برای مسافران این مسیر معنوی به شمار می‌رود، اما لبخند رضایت زائران، طنین نوای «لبیک یا حسین» و حرکت پیوسته و بی‌وقفه کاروان‌های عاشقان، به‌خوبی نشان می‌دهد که این گرمای طاقت‌فرسای هوا در برابر حرارت خاموش‌نشدنی عشق حسینی کاملاً رنگ می‌بازد. در جای‌جای این پایانه مرزی بزرگ، خادمان اربعین با تمام توان و خلوص نیت در حال خدمت‌رسانی به زوار هستند؛ از توزیع مداوم آب خنک، شربت و یخ گرفته تا جابه‌جایی و انتقال زائران ناتوان، ارائه خدمات سریع درمانی، راهنمایی دقیق مسافران و تأمین امنیت پایدار منطقه، همه و همه در کنار هم تصویری زیبا و ماندگار از همبستگی ملی برای میزبانی شایسته از زائران اربعین را به عرصه نمایش گذاشته‌اند.

خسرویِ امروز دیگر تنها یک نقطه صفر مرزی نیست؛ بلکه روایتگر میزبانی دلسوزانه مردمی است که با تمام ظرفیت، توان و امکانات خود پای کار آمده‌اند تا مسیر نورانی زیارت سید و سالار شهیدان را برای هم‌وطنانشان هموارتر کنند. افزایش چشمگیر و تصاعدی آمار ترددها در روزهای اخیر نیز گواه روشن و محکمی بر اعتماد روزافزون زائران به این گذرگاه تاریخی و استراتژیک است؛ مسیری که در آستانه فرا رسیدن روز اربعین حسینی، بار دیگر جایگاه والای خود را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های ورود به سرزمین عشق، حماسه و ایثار در غرب کشور تثبیت کرده و برگ زرین دیگری بر افتخارات دیار سنگ و آب افزوده است.

علی‌محمد زورآوند مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقرار موج گرما در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات و پیش‌بینی هواشناسی با توجه به حجم تردد زائران، اظهار کرد: بر اساس آخرین بررسی داده‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه هفته آینده پدیده جوی قابل ملاحظه‌ای برای سطح استان کرمانشاه پیش‌بینی نمی‌شود و در این مدت شرایط جوی غالب نقاط استان پایدار خواهد بود.

ثبت دمای ۴۹ درجه در قصرشیرین و تداوم گرما

وی با تأکید بر اینکه طی این مدت، دمای هوا در بیشتر نقاط استان تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت، افزود: همچنان گرمای هوا در نواحی گرمسیر استان تداوم می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به دمای ثبت شده در گرم‌ترین نقاط استان، تصریح کرد: شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان است و پس از آن سرپل‌ذهاب با ۴۴ درجه و گیلانغرب با ۴۲ درجه سانتی‌گراد قرار دارند.

توصیه هواشناسی برای در امان ماندن از تابش خورشید

زورآوند با توجه به تردد گسترده زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی، بر لزوم رعایت توصیه‌های هواشناسی تأکید کرد و افزود: زائرانی که از شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی تردد می‌کنند، به دلیل گرمای شدید و تابش مستقیم خورشید در ساعات میانی روز، بهتر است سفر خود را به ساعات غروب، شب یا اوایل صبح موکول کنند.

وی در پایان یادآور شد: زائران در صورت حضور در طول روز، تا حد امکان در موکب‌های پذیرایی و اسکان که به تجهیزات سرمایشی مجهز هستند استراحت کرده و از قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض تابش مستقیم آفتاب خودداری کنند تا از گرمازدگی پیشگیری شود.

بهرام سلیمانی، جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه نیز با اشاره به تداوم گرمای هوا در نوار مرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روند تردد زائران اربعین از مرز بین‌المللی خسروی با وجود گرمای هوا همچنان شتاب گرفته و در روز هفتم مردادماه بیش از ۹۶ هزار نفر از این گذرگاه رسمی کشور تردد کرده‌اند.

عبور آمار ترددها از مرز ۴۱۱ هزار نفر

وی با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در مرز خسروی افزود: از آغاز رسمی عملیات اربعین تاکنون، مجموع تردد زائران ورودی و خروجی از این مرز به بیش از ۴۱۱ هزار نفر رسیده که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از مسیر خسروی برای عزیمت به عتبات عالیات است.

جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه روند تردد در مرز خسروی به‌صورت روان، منظم و بدون مشکل در جریان است، تصریح کرد: تمامی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های مورد نیاز برای پذیرش زائران در این مرز فراهم شده و دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و امنیتی استان با آمادگی کامل در حال ارائه خدمات هستند.

آماده‌باش کامل برای اوج سفرهای اربعین

سلیمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل عبور زائران، خاطرنشان کرد: توسعه امکانات پایانه‌ای، تقویت ناوگان حمل‌ونقل، فعالیت شبانه‌روزی موکب‌ها و استقرار مستمر نیروهای خدمات‌رسان، شرایطی را فراهم کرده است که فرآیند ورود، خروج و جابه‌جایی زائران بدون توقف و ازدحام قابل توجه انجام شود.

وی از زائران خواست برنامه سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و گفت: با نزدیک شدن به روزهای اوج سفرهای اربعین، مرز بین‌المللی خسروی به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و تمامی ظرفیت‌های استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی مطلوب، تأمین امنیت، آرامش و رفاه زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در آماده‌باش کامل قرار دارند.

منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه نیز شامگاه چهارشنبه پس از بازدید میدانی از بخش‌های مختلف مرز و پایانه بین‌المللی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته و گزارشات دریافتی، زوار رضایتمندی کاملی از خدمات مرز خسروی داشته‌اند و در حال حاضر تمام امکانات در این مرز برای تردد بی‌دغدغه زوار فراهم است.

خسروی، سومین مرز پرتردد کشور و توسعه امکانات رفاهی

وی با بیان اینکه مرز خسروی تاکنون سومین مرز پرتردد کشور در اربعین امسال بوده است، افزود: اقدامات قابل توجه و خوبی امسال برای اربعین در مرز خسروی صورت گرفته و هماهنگی‌هایی هم با طرف عراقی انجام شده که منجر به افزایش رضایتمندی زائرین شده است.

استاندار کرمانشاه توسعه سایه‌بان‌ها را از جمله اقدامات جدید امسال در مرز خسروی عنوان کرد و گفت: باتوجه به قرار گرفتن اربعین در ماه‌های گرم سال، یکی از مطالبات به‌حق زائرین اضافه کردن فضای سایه‌بان‌ها بود که امسال در کمتر از دو ماه این اقدام انجام شد.

حبیبی به افزایش تعداد گیت‌ها هم اشاره کرد و افزود: افزایش تعداد گیت‌ها موجب رضایت زائرین شده و باعث شده تا مسافران کمترین میزان توقف را برای خروج از کشور داشته باشند.

ظرفیت خالی پارکینگ‌ها و تمهیدات موج بازگشت

وی با اشاره به ایجاد ظرفیت برای پارک ۳۰۰ هزار خودرو در مرز خسروی، تصریح کرد: طبق آخرین گزارش‌ها، حدود ۷۰ درصد از این ظرفیت پر شده، اما هنوز فضای کافی برای پارک خودروها وجود دارد و زائرین از این بابت نباید نگران باشند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اینکه شبکه حمل‌ونقل در مرز خسروی و منذریه عراق به‌خوبی پای کار است، گفت: تا دو روز آینده اوج رفت زائرین به عتبات را خواهیم داشت و به دنبال آن موج بازگشت زوار آغاز می‌شود که به همین منظور هماهنگی‌های لازم برای تسهیل تردد زوار انجام شده است.

وی در پایان در خصوص مرز سومار نیز خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار با هماهنگی با طرف عراقی و ستاد اربعین کشور، مرز سومار فعال شد و تردد زائرانی از استان‌های دیگر را نیز از این مرز داشته‌ایم، اما باتوجه به اینکه امسال تردد از این مرز محدود است، درخواست داریم تنها زائرین استان کرمانشاه و شهرستان گیلانغرب از آن مسیر تردد کنند.

حماسه حضور پرشور عاشقان حسینی در مرزهای غربی کشور و میزبانی شایسته استان کرمانشاه، بار دیگر نشان داد که پیوند عمیق مردم با مکتب عاشورا ناگسستنی است و مرز کهن خسروی با کارنامه درخشان خود در اربعین امسال، نویدبخش روزهای روشن‌تری برای دیپلماسی زیارتی کشور خواهد بود. این انسجام، همدلی و پای‌کار بودن تمامی نهادها و مردم محلی، سرمایه‌ای عظیم است؛ اما استمرار این موفقیت در سال‌های آتی، نیازمند نگاه ویژه ملی است. انتظار می‌رود مسئولان ارشد کشوری با درک این ظرفیت بی‌نظیر، نسبت به تکمیل شبکه ریلی استان، اتصال قطار به مرز خسروی و همچنین توسعه و بهسازی آزادراه‌های ترانزیتی غرب کشور اهتمام جدی ورزند تا در سال‌های آینده، کام زائران اباعبدالله (ع) با سفری ایمن‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر شیرین‌تر شود.