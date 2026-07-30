محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از مهار کامل آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع منطقه تفریحی امام عباس پاتاق شهرستان سرپل‌ذهاب خبر داد و اظهار کرد: این عملیات با تلاش نیروهای مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب و یگان حفاظت منابع طبیعی با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به آغاز این حادثه افزود: آتش‌سوزی از صبح روز چهارشنبه در عرصه‌های طبیعی منطقه تفریحی امام عباس پاتاق آغاز شد و به دلیل شرایط توپوگرافی منطقه و صعب‌العبور بودن مسیرها، عملیات مهار با دشواری‌های فراوان همراه بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه تصریح کرد: با بسیج نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان و شهرستان سرپل‌ذهاب، همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد و حضور مؤثر گروه‌های مردمی اطفای حریق، سرانجام آتش‌سوزی به طور کامل تحت کنترل درآمد و مهار شد.

رستمی با اشاره به گستره حریق، گفت: حدود ۲۰۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی منطقه درگیر آتش شد که بخش عمده آن را مراتع و اراضی سنگلاخی تشکیل می‌داد و بخش محدودی نیز به عرصه‌های جنگلی اختصاص داشت.

وی با قدردانی از تلاش تمامی نیروهای مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق، افزود: پس از خاموش شدن کامل آتش، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به مدت ۱۲ ساعت به صورت مستمر منطقه را پایش کردند تا از بروز هرگونه شعله‌ور شدن مجدد آتش جلوگیری شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تأکید بر اینکه بررسی ابعاد این حادثه ادامه دارد، خاطرنشان کرد: پیگیری‌های لازم برای شناسایی علت و عوامل وقوع این آتش‌سوزی در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل بررسی‌های کارشناسی، نتایج به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

رستمی در پایان از همکاری و همراهی نیروهای مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های داوطلب اطفای حریق، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی، دستگاه‌های اجرایی و همه افرادی که در مهار این آتش‌سوزی نقش‌آفرینی کردند، قدردانی کرد و گفت: همدلی و مشارکت گسترده مردم و دستگاه‌های مسئول، نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از گسترش آتش و کاهش خسارت به عرصه‌های ارزشمند طبیعی منطقه داشت.