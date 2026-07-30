دمای هوای مشهد کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سارا حکمی اظهار کرد: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، تا اوایل هفته آینده پدیده غالب جوی در سطح استان افزایش سرعت وزش باد خواهد بود بنابراین به تناوب در اغلب نقاط استان به ویژه نواحی شرقی و نیمه جنوبی گاهی وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک، کاهش میدان دید، کاهش کیفیت هوا و احتمال بروز خسارت پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت با توجه به جهت جریانات جوی به ویژه روزهای شنبه و یکشنبه خیزش و انتقال ذرات گردوغبار به مناطق مرکزی استان از جمله شهرستان مشهد مقدس وجود دارد که در برخی ساعات منجر به کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین تا یکشنبه هفته آینده تغییرات دما در سطح استان قابل ملاحظه نیست، اما روز دوشنبه ضمن کاهش دما و افزایش ابر رگبار و رعد و برق پراکنده در نیمه شمالی و ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

حکمی بیان کرد: فریمان با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و سرخس با حداکثر دمای ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان در شبانه‌روز گذشته بودند. دمای هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۳ تا ۳۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده و برای امروز تغییرات دمایی خاصی نخواهد داشت.