مدیرکل هواشناسی تهران: روند افزایش دما ادامه دارد

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر پایه بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش دما در پیش‌بینی‌ها مشهود است.

وی افزود: امروز نسبت به روز گذشته کاهش جزئی دما را شاهد هستیم، به‌طوری که بیشینه دما به ۳۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه به ۲۴ درجه می‌رسد، اما این کاهش موقتی است و از روزهای آینده دمای هوا بار دیگر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدار سطح زرد صادرشده گفت: از امروز تا یکشنبه، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی، غربی و ارتفاعات استان، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

خورشیدی تصریح کرد: آسمان تهران امروز صاف و در ساعات روز همراه با افزایش وزش باد خواهد بود و در ساعات شب نیز وزش باد شدید، به‌ویژه در نواحی جنوبی همراه با احتمال گردوخاک، دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: استقرار شرایط پایدار جوی همراه با دمای بالا و وزش باد، طی پنج روز آینده در سطح استان تهران ادامه خواهد داشت.