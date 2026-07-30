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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

مدیرکل هواشناسی تهران: روند افزایش دما ادامه دارد

مدیرکل هواشناسی تهران: روند افزایش دما ادامه دارد

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به تداوم پایداری جوی در روزهای آینده گفت: اگرچه دمای هوا امروز اندکی کاهش می‌یابد، اما روند افزایش دما از روزهای آینده دوباره آغاز خواهد شد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان تهران اظهار کرد: بر پایه بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی، آسمان استان طی روزهای آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش دما در پیش‌بینی‌ها مشهود است.

وی افزود: امروز نسبت به روز گذشته کاهش جزئی دما را شاهد هستیم، به‌طوری که بیشینه دما به ۳۵ درجه سانتی‌گراد و کمینه به ۲۴ درجه می‌رسد، اما این کاهش موقتی است و از روزهای آینده دمای هوا بار دیگر افزایش خواهد یافت.

مدیرکل هواشناسی استان تهران با اشاره به هشدار سطح زرد صادرشده گفت: از امروز تا یکشنبه، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی، غربی و ارتفاعات استان، وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود و در مناطق جنوبی نیز احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد.

خورشیدی تصریح کرد: آسمان تهران امروز صاف و در ساعات روز همراه با افزایش وزش باد خواهد بود و در ساعات شب نیز وزش باد شدید، به‌ویژه در نواحی جنوبی همراه با احتمال گردوخاک، دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: استقرار شرایط پایدار جوی همراه با دمای بالا و وزش باد، طی پنج روز آینده در سطح استان تهران ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6903680

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