خبرگزاری مهر - گروه استان ها: هر سال با نزدیک شدن به اربعین، استان ایلام به عنوان یکی از اصلیترین معابر زمینی عتبات عالیات، رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد، امسال نیز این استان با برنامهریزی دقیق و هماهنگی تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی، آماده استقبال از زائرانی است که از نقاط مختلف کشور، خود را به این دیار میرسانند تا در مسیر عشق، به سوی کربلا حرکت کنند.
با وجود گرمای طاقتفرسا و حجم بالای تردد، زیرساختهای مواصلاتی و خدماتی استان به گونهای تقویت شده که زائران بتوانند با کمترین دغدغه، مراحل سفر خود را پشت سر بگذارند؛ در این خصوص، پارکینگهای وسیع، موکبهای متعدد، ایستگاههای توزیع آب و غذا و مراکز اسکان اضطراری، بخشی از تمهیداتی است که برای رفاه حال زوار در نظر گرفته شده است.
مردم ایلام نیز همچون سالهای گذشته، با میزبانی گرم و صمیمی خود، نقش پررنگی در این رویداد عظیم ایفا میکنند، به گونهای که بسیاری از مردم استان با در اختیار گذاشتن منازل خود، صحنههایی از همدلی و مهماننوازی را رقم میزنند که در کمتر جایی از جهان میتوان مشابه آن را یافت.
از سوی دیگر، با توجه به حجم بالای جمعیت پیشبینیشده و اهمیت ارائه خدمات مطلوب، تمامی دستگاههای اجرایی و امنیتی استان با هماهنگی کامل، برای تأمین امنیت، بهداشت، تغذیه و اسکان زائران در آمادهباش کامل قرار دارند و امید است با بهرهگیری از تجربیات سالهای گذشته، امسال نیز شاهد میزبانی بینظیر و خاطرهای ماندگار برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
ایلام با تمام ظرفیت در خدمت زائران اربعین است
استاندار ایلام شب گذشته در بازدید از مرز مهران با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی و آغاز موج عظیم تردد زائران، اظهار داشت: استان ایلام با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی، آماده میزبانی شایسته از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) است و همه دستگاهها با هماهنگی کامل پای کار آمدهاند تا هیچگونه خللی در روند خدماترسانی به زائران ایجاد نشود.
احمد کرمی با بیان اینکه زیرساختهای مرز مهران برای این میهمانی بزرگ بهطور کامل آمادهسازی شده، افزود: پارکینگ بزرگ اربعین با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار خودرو بازگشایی شده و تاکنون هزاران خودرو در آن پذیرش شدهاند؛ این پارکینگ با ۲۸ بخش عملیاتی و سیستم مکانیزه پایش تصویری، مدیریت هوشمند ترافیک را به عهده دارد و ناوگان اتوبوسرانی نیز برای انتقال زائران به پایانه مرزی در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.
پیشبینی اسکان ۳۰ هزار نفر در روز در ایلام
فرماندار ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن اربعین حسینی و آغاز موج عظیم تردد زائران، اظهار داشت: شهرستان ایلام با آمادگی کامل و صددرصدی و با بهرهگیری از تمامی امکانات دستگاههای اجرایی، خود را برای استقبال از زوار اباعبدالله الحسین (ع) مهیا کرده و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از عاشقان حسینی اندیشیده شده است؛ همچنین همه دستگاهها با هماهنگی کامل پای کار آمدهاند تا هیچ گونه خللی در روند خدماترسانی به زائران ایجاد نشود.
احسان اکبری با بیان اینکه یک سایت بزرگ پذیرایی و اسکان در نمایشگاه بینالمللی واقع در چغاسبز با ورودی از سمت کمربندی شرقی ایجاد شده، افزود: ۵۶ غرفه در این مکان برپا شده است و روزانه در سه وعده غذایی، خدمات پذیرایی به زائران ارائه میشود و در طول روز نیز میانوعدههایی برای پذیرایی از زوار در نظر گرفته شده است؛ باید گفت این امکانات، بهطور قطع پاسخگوی نیازهای زائران خواهد بود و با توجه به حجم بالای جمعیت، برنامهریزی دقیقی برای تأمین مایحتاج زوار انجام شده است تا هیچگونه کمبودی احساس نشود.
فرماندار ایلام با اشاره به ایجاد یک سایت اسکان اضطراری در پارک بلوط چغاسبز، تصریح کرد؛ این سایت با ظرفیت ۱۰۰ چادر، برای اسکان شبانه زائرانی که در مسیر بازگشت نیاز به استراحت دارند، آماده شده و علاوه بر آن، مواکب متعددی در مسیر جادهها از تونل آزادی تا تونل مهدیآباد، برای خدمترسانی به زائران مستقر شدهاند؛ این مواکب، با تمام توان در حال ارائه خدمات به زوار هستند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده میشود تا پوشش کامل خدمات در طول مسیر تضمین شود.
اکبری با تأکید بر اینکه در سطح شهر ایلام، چندین مسجد، مدرسه و مکان ورزشی برای اسکان اضطراری زائران در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: این مکانها برای زائرانی که در ایلام نیاز به استراحت و اسکان دارند، آماده شده است، مردم شریف و مهماننواز ایلام نیز با در اختیار گذاشتن منازل خود به صورت رایگان، پذیرای زوار هستند.
وی گفت: این همبستگی مردمی، نقطه قوت اصلی میزبانی ایلام در ایام اربعین است و این مشارکت گسترده، نشان از فرهنگ غنی ایثار و مهماننوازی مردم این دیار دارد.
فرماندار ایلام با اشاره به اینکه امسال پیشبینی شده در صورتی که زائران در مهران با مشکل مواجه شوند، در سایتهای اسکان شهر ایلام پذیرش شوند، گفت: این برنامهریزی با هدف مدیریت اضطراری و کاهش فشار بر مرز مهران انجام شده است و با پیشبینی اسکان ۳۰ هزار نفر در روز در سطح شهر ایلام و مکانهای پیشبینیشده، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و خاطرهای ماندگار از مهماننوازی مردم ایلام در ذهن زوار باقی بماند و این میزبانی، الگویی برای سایر استانها در این ایام باشد.
هیچ کمبودی در خدماترسانی وجود ندارد
فرماندار مهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه مرز بینالمللی مهران در میان گذرگاههای کشور، اظهار داشت: این مرز به عنوان یکی از مهمترین و پرترددترین معابر زمینی عتبات عالیات، همواره میزبان میلیونها زائر از اقصی نقاط ایران اسلامی و حتی کشورهای همسایه بوده است؛ به گونهای که بر اساس آخرین آمارها، بیش از ۶۵ درصد از زائران اربعین، مرز مهران را برای خروج از کشور انتخاب کردهاند که این انتخاب، نشان از جایگاه ویژه و بینظیر این مرز در میان زائران دارد.
حیدر نعمتی با بیان اینکه با توجه به استقبال گسترده زائران، امکانات و زیرساختهای مرز مهران به صورت مستمر در حال توسعه و بهبود است، افزود: در سالهای اخیر، اقدامات مؤثری در حوزههای حملونقل، اسکان، تغذیه و خدمات درمانی انجام شده است و با ایجاد پارکینگهای بزرگ، توسعه پایانههای مرزی، افزایش تعداد مواکب و ایستگاههای صلواتی، تلاش شده تا پاسخگوی نیازهای روزافزون زائران باشیم که همین امر موجب شده هیچگونه کمبودی در زمینه خدماترسانی به زائران وجود نداشته باشد.
فرماندار مهران با تأکید بر اینکه تمامی دستگاههای اجرایی، امنیتی و خدماتی با هماهنگی کامل پای کار آمدهاند، تصریح کرد: از نیروهای انتظامی و امنیتی گرفته تا امدادگران، پزشکان، خادمان مواکب و کارکنان شهرداری، همه و همه با تمام توان در حال خدمترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) هستند که همین این همدلی و هماهنگی، باعث شده روند تردد زائران با نظم و آرامش کامل انجام شود.
نعمتی در پایان با اشاره به اینکه مرز مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است، خاطرنشان کرد: با توسعه روزافزون امکانات و همکاری همه دستگاهها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و این حضور گسترده، بار دیگر نشان از عشق و ارادت بینهایت ملت ایران به سیدالشهدا (ع) و آرمانهای عاشورایی دارد.
راهاندازی ۶ جایگاه سوخت در مرز چیلات برای تأمین سوخت زائران اربعین
با آغاز تردد زائران اربعین حسینی از مرز جدید چیلات، ۶ جایگاه سوخت در این مسیر راهاندازی شده است و هدف از استقرار این جایگاهها، تأمین پایدار سوخت ناوگان حملونقل و تسهیل خدماترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) است و بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، سوختگیری در این جایگاهها صرفاً با استفاده از کارت سوخت شخصی زائران و با نرخ اول و دوم انجام میشود.
بر اساس این گزارش، کارتهای سوخت موجود در جایگاهها صرفاً برای شرایط اضطراری پیشبینی شده است و زائران عزیز باید حتماً پیش از سفر، از همراه داشتن کارت سوخت شخصی خود اطمینان حاصل کنند و در صورت نداشتن کارت، نسبت به دریافت آن اقدام نمایند تا در مسیر با مشکل مواجه نشوند.
مواکب ۲۴ ساعته فعال هستند
بر اساس اعلام رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان ایلام، ۳۹۵ موکب در سطح استان و مسیرهای منتهی به مرز مهران فعال هستند که از این تعداد، نزدیک به ۱۶۰ موکب در شهرستان مهران و ۷۰ موکب نیز در میدان اربعین و پایانه مرزی مستقر شدهاند. این موکبها روزانه بیش از ۴۵ هزار پرس غذای گرم برای ناهار و بیش از ۵۰ هزار پرس برای شام میان زائران توزیع میکنند.
همانگونه که مرز مهران با آمادگی کامل و هماهنگی همه دستگاهها، میزبان خیل عظیم زائران حسینی است، این حضور پرشور و خدماترسانی بیوقفه، بار دیگر ثابت میکند که عشق به اباعبدالله الحسین(ع) و فرهنگ ایثار، مرزها را درمینوردد و همبستگی ملی را در اوج خود به نمایش میگذارد؛ امید است این میزبانی شایسته، خاطرهای ماندگار در دل عاشقان حسینی بر جای گذارد.
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