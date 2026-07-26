رئیس قوه قضاییه حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را زیارت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح یکشنبه و در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، بارگاه نورانی کریمه اهل بیت (ع) را زیارت کرد.

رئیس قوه قضاییه در این سفر، ضمن تشرف به حرم مطهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام ، با جمعی از زائران به گفت‌وگو پرداخت و بدون واسطه به بیان مسائل، دغدغه‌ها و درخواست‌های آنان گوش سپرد.

در ادامه این برنامه، وی با حضور در بخش‌های مختلف حرم مطهر، به زیارت مقابر جمعی از مراجع عظام و علمای مدفون در این مکان مقدس نیز پرداخت.

رئیس قوه قضاییه همچنین با حضور بر مزار شماری از شهدای جنگ تحمیلی اخیر، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت و با قرائت فاتحه، به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام کرد.

وی در ادامه، بر مزار شهید لاریجانی، رئیس فقید شورای عالی امنیت ملی، حاضر شد و با ادای احترام، یاد خدمات و مجاهدت‌های این شهید را گرامی داشت.