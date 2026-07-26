ابراهیم پرفند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات «رفاقت مهر» اظهار کرد: این مسابقات با هدف ارتقای توانمندی‌های جوانان، ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و افزایش آمادگی اعضای جوان هلال احمر در سه بخش امدادی، ورزشی و زبان انگلیسی برگزار می‌شود و برگزیدگان مرحله شهرستانی به مرحله استانی راه خواهند یافت.

پرفند افزود: مسابقات «رفاقت مهر» از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه جوانان جمعیت هلال احمر است که با ایجاد فضایی پویا و رقابتی، زمینه ارتقای مهارت‌های امدادی، افزایش آمادگی جسمانی و تقویت توانمندی‌های علمی و ارتباطی اعضای جوان را فراهم می‌کند.

وی در پایان از اعضای جوانان هلال احمر استان دعوت کرد با حضور پرشور در این رویداد، توانمندی‌ها و مهارت‌های خود را در فضایی رقابتی و دوستانه به نمایش بگذارند.