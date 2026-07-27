کردستان آماده برگزاری مسابقات «رفاقت مهر»

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه دهقانی ظهر دوشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: پس از اعلام فراخوان، ثبتنام و پذیرش شرکتکنندگان، تمهیدات لازم برای برگزاری سیودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» در استان کردستان فراهم شده و این رقابتها در روزهای آینده با حضور اعضای جوان جمعیت هلالاحمر برگزار خواهد شد.
وی افزود: مسابقات «رفاقت مهر» یکی از برنامههای مهم سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر است که در کنار ایجاد فضای رقابت سالم، فرصتی برای افزایش دانش و مهارت اعضا، تقویت روحیه کار تیمی و شناسایی استعدادهای برتر در حوزههای مختلف فراهم میکند.
معاون امور جوانان جمعیت هلالاحمر کردستان ادامه داد: شرکتکنندگان در بخشهای مختلف از جمله امداد و کمکهای اولیه، زبان انگلیسی، رشتههای ورزشی و سایر بخشهای پیشبینیشده به رقابت خواهند پرداخت و برگزیدگان مرحله استانی در رشتههای امداد و کمکهای اولیه و زبان انگلیسی، جواز حضور در مرحله کشوری این دوره از مسابقات را به دست میآورند.
دهقانی با اشاره به استقبال جوانان از برنامههای اینچنینی، بر نقش مسابقات «رفاقت مهر» در ارتقای توانمندی اعضای جوان تأکید کرد و گفت: برگزاری این رقابتها میتواند ضمن شناسایی نیروهای مستعد و توانمند، زمینه تقویت فرهنگ نوعدوستی، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی را در میان جوانان فراهم کند.
وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری موفق مراحل شهرستانی و استانی، زمینه حضور قدرتمند نمایندگان کردستان در مرحله کشوری سیودومین دوره مسابقات «رفاقت مهر» فراهم شود.
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