اردوی مشترک تیم ملی جودو ایران در تاجیکستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودوی ایران بامداد امروز (یکشنبه ۴ مرداد) با هدف حضور در کمپ بین‌المللی تمرینی، ایران را به مقصد تاجیکستان ترک کرد.



ملی‌پوشان کشورمان از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران راهی شهر دوشنبه شدند تا در اردوی ۱۰ روزه‌ای که با حضور تیم‌های مختلف و به میزبانی تاجیکستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.