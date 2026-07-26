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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۳

اردوی مشترک تیم ملی جودو ایران در تاجیکستان

اردوی مشترک تیم ملی جودو ایران در تاجیکستان

تیم ملی جودوی ایران برای حضور در کمپ بین‌المللی ۱۰ روزه که به میزبانی شهر دوشنبه برگزار می‌شود عازم تاجیکستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودوی ایران بامداد امروز (یکشنبه ۴ مرداد) با هدف حضور در کمپ بین‌المللی تمرینی، ایران را به مقصد تاجیکستان ترک کرد.

ملی‌پوشان کشورمان از طریق فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) تهران راهی شهر دوشنبه شدند تا در اردوی ۱۰ روزه‌ای که با حضور تیم‌های مختلف و به میزبانی تاجیکستان برگزار می‌شود، شرکت کنند.

کد مطلب 6899315

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