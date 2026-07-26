به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار هنری هنرمندان جنوب کرمان با اشاره به ظرفیتهای چشمگیر فرهنگی و هنری این منطقه اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ اثر تجسمی در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته و همچنین چندین گروه هنری در حوزه صنایعدستی نیز حضور یافتهاند که جلوهای از توانمندی، ذوق، خلاقیت و هویت اصیل هنرمندان جنوب کرمان را به نمایش گذاشتهاند.
وی با بیان اینکه جنوب کرمان سرزمینی سرشار از استعدادهای ناب و کمنظیر هنری است، افزود: هنرمندان این دیار با وجود همه محدودیتها، همواره ثابت کردهاند که میتوانند با تکیه بر هنر متعهد، اندیشه خلاق و ریشههای فرهنگی غنی، آثار ارزشمند و اثرگذاری خلق کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: آنچه امروز در این نمایشگاه به چشم میآید، تنها بخشی از ظرفیت عظیم هنری منطقه است و بیتردید اگر بسترهای لازم برای معرفی عرضه و حمایت از تولیدات هنری فراهم شود، جنوب کرمان میتواند به یکی از قطبهای مهم هنر و صنایعدستی در کشور تبدیل شود.
حسینی، با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر تصریح کرد: متأسفانه در جنوب کرمان بازارچه محصولات فرهنگی و هنری بهصورت شایسته و درخور ظرفیتهای منطقه وجود ندارد و این مسئله ضرورت برنامهریزی جدی تر برای حمایت از هنرمندان و ایجاد مسیرهای عرضه و فروش آثار آنان را دوچندان میکند.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با نگاه حمایتی و توسعهمحور طرح اکسپو هنری جنوب کرمان را دنبال میکند تا از این رهگذر زمینه معرفی بهتر آثار هنرمندان رونق اقتصاد هنر، پیوند میان تولیدات فرهنگی و بازار مصرف و نیز تقویت جایگاه هنر بومی و منطقهای فراهم شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: برگزاری چنین نمایشگاههایی افزون بر ایجاد انگیزه در میان هنرمندان، فرصتی مغتنم برای شناسایی استعدادها، تقویت جریان فرهنگی و هنری منطقه و حرکت بهسوی توسعه متوازن فرهنگی در جنوب کرمان به شمار میرود.
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