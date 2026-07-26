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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

حسینی: جنوب کرمان گنجینه‌ای از استعدادهای هنری است

حسینی: جنوب کرمان گنجینه‌ای از استعدادهای هنری است

جیرفت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: جنوب کرمان از استعدادهای هنری بی‌بدیلی برخوردار است، اما نبود بازارچه محصولات فرهنگی و هنری از خلأهای جدی این منطقه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، صبح یکشنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه آثار هنری هنرمندان جنوب کرمان با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر فرهنگی و هنری این منطقه اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ اثر تجسمی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته و همچنین چندین گروه هنری در حوزه صنایع‌دستی نیز حضور یافته‌اند که جلوه‌ای از توانمندی، ذوق، خلاقیت و هویت اصیل هنرمندان جنوب کرمان را به نمایش گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه جنوب کرمان سرزمینی سرشار از استعدادهای ناب و کم‌نظیر هنری است، افزود: هنرمندان این دیار با وجود همه محدودیت‌ها، همواره ثابت کرده‌اند که می‌توانند با تکیه بر هنر متعهد، اندیشه خلاق و ریشه‌های فرهنگی غنی، آثار ارزشمند و اثرگذاری خلق کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: آنچه امروز در این نمایشگاه به چشم می‌آید، تنها بخشی از ظرفیت عظیم هنری منطقه است و بی‌تردید اگر بسترهای لازم برای معرفی عرضه و حمایت از تولیدات هنری فراهم شود، جنوب کرمان می‌تواند به یکی از قطب‌های مهم هنر و صنایع‌دستی در کشور تبدیل شود.

حسینی، با اشاره به برخی کمبودهای زیرساختی در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر تصریح کرد: متأسفانه در جنوب کرمان بازارچه محصولات فرهنگی و هنری به‌صورت شایسته و درخور ظرفیت‌های منطقه وجود ندارد و این مسئله ضرورت برنامه‌ریزی جدی‌ تر برای حمایت از هنرمندان و ایجاد مسیرهای عرضه و فروش آثار آنان را دوچندان می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با نگاه حمایتی و توسعه‌محور طرح اکسپو هنری جنوب کرمان را دنبال می‌کند تا از این رهگذر زمینه معرفی بهتر آثار هنرمندان رونق اقتصاد هنر، پیوند میان تولیدات فرهنگی و بازار مصرف و نیز تقویت جایگاه هنر بومی و منطقه‌ای فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان افزود: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی افزون بر ایجاد انگیزه در میان هنرمندان، فرصتی مغتنم برای شناسایی استعدادها، تقویت جریان فرهنگی و هنری منطقه و حرکت به‌سوی توسعه متوازن فرهنگی در جنوب کرمان به شمار می‌رود.

کد مطلب 6899332

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