به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی، ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با اشاره به اهمیت دادهمحوری در مدیریت فرهنگی اظهار داشت: اطلس فرهنگی جنوب کرمان به عنوان نقشه راه فعالیتهای فرهنگی منطقه، در دستور کار بازبینی و بهروزرسانی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر ضرورت دسترسی مدیران و تصمیمگیران به دادههای دقیق و میدانی افزود: فرایند جمعآوری و تدوین مجدد این اطلس آغاز شده و پس از تکمیل نهایی، جهت بهرهبرداری و همافزایی در برنامهریزیهای اجرایی، در اختیار اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی قرار خواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم برای شناخت دقیقتر ظرفیتها، آسیبها و نیازهای فرهنگی مناطق مختلف جنوب کرمان است تا تصمیمسازیها در شورا بر پایه مستندات علمی و بهروز صورت پذیرد.
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