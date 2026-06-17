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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

اطلس فرهنگی جنوب کرمان باز طراحی و به‌ روزرسانی می‌شود

اطلس فرهنگی جنوب کرمان باز طراحی و به‌ روزرسانی می‌شود

جیرفت- دبیر شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان از اجرای طرح جامع به‌ روزرسانی «اطلس فرهنگی» جنوب کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد حسینی، ظهر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جنوب کرمان ضمن تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با اشاره به اهمیت داده‌محوری در مدیریت فرهنگی اظهار داشت: اطلس فرهنگی جنوب کرمان به عنوان نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی منطقه، در دستور کار بازبینی و به‌روزرسانی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت دسترسی مدیران و تصمیم‌گیران به داده‌های دقیق و میدانی افزود: فرایند جمع‌آوری و تدوین مجدد این اطلس آغاز شده و پس از تکمیل نهایی، جهت بهره‌برداری و هم‌افزایی در برنامه‌ریزی‌های اجرایی، در اختیار اعضای محترم شورای فرهنگ عمومی قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام گامی مهم برای شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌ها، آسیب‌ها و نیازهای فرهنگی مناطق مختلف جنوب کرمان است تا تصمیم‌سازی‌ها در شورا بر پایه مستندات علمی و به‌روز صورت پذیرد.

کد مطلب 6863372

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