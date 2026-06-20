درخشش دختران جنوب کرمان در مسابقات فرهنگی و هنری «فردا» و «پرسش مهر» 

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، پیش از ظهر شنبه به خبرنگاران گفت: هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دختران جنوب کرمان موفق شدند در مسابقات فرهنگی و هنری «فردا» خوش بدرخشند و با کسب رتبههای اول تا سوم افتخار تازهای برای جنوب کرمان رقم بزنند.
وی افزود: در این دوره از مسابقات فرهنگی و هنری «فردا»، ۲۴ نفر از هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دختران جنوب کرمان توانستند رتبههای اول تا سوم را در رشتههای مختلف هنری به دست آورند که نشاندهنده ظرفیت بالای هنری و آموزشی این هنرستان است.
حسینی، ادامه داد: علاوه بر این موفقیتها در مسابقه «پرسش مهر ریاست جمهوری» نیز نوژا مشایخی، از هنرجویان هنرستان هنرهای زیبای دختران جنوب کرمان، موفق شد رتبه نخست را کسب کند تا افتخاری دیگر برای جامعه فرهنگی و هنری منطقه به ارمغان بیاورد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با قدردانی از تلاش هنرجویان، مربیان و مسئولان این هنرستان بیان کرد: این موفقیتها حاصل تلاش مستمر هنرجویان، همراهی خانوادهها و زحمات اساتید و مربیان دلسوز است و نشان میدهد سرمایهگذاری در حوزه آموزش هنر میتواند زمینهساز شکوفایی استعدادهای جوان در جنوب کرمان باشد.
حسینی، ابراز امیدواری کرد که با حمایتهای بیشتر از هنرجویان و توسعه امکانات آموزشی، شاهد موفقیتهای گستردهتر هنرمندان جوان جنوب کرمان در عرصههای استانی و ملی باشیم.
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