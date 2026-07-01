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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

جیرفت در تدارک وداعی تاریخی؛ جنوب کرمان آماده مراسم تشییع رهبر شهید

جیرفت در تدارک وداعی تاریخی؛ جنوب کرمان آماده مراسم تشییع رهبر شهید

جیرفت- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی جنوب کرمان بسیج شده‌اند تا مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید در این منطقه باشکوه برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، پیش از ظهر چهارشنبه در نشست برنامه‌ریزی مراسم تشییع امام شهید در شهرستان جیرفت اظهار داشت: همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی بسیج شده‌اند تا مراسمی در شأن این شخصیت بزرگ برگزار شود.

وی با تأکید بر ارادت عمیق مردم جیرفت به رهبر شهید، گفت: همه ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی بسیج شده‌اند تا مراسمی در شأن این شخصیت بزرگ برگزار شود؛ مراسمی که پژواک آن، شکوه ایمان و وفاداری جنوب کرمان را به گوش ایران خواهد رساند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با صدا و سیما انجام شده تا این آیین به صورت زنده و مستقیم پخش شود و جلوه‌ای از عشق و دلدادگی مردم این دیار به تصویر کشیده شود.

حسینی، با اشاره به اینکه برنامه‌ریزی‌های شهرستانی در حال انجام است، افزود: برگزاری مراسم از روز یکشنبه در مصلی آغاز خواهد شد و تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین معنوی اندیشیده شده است.

وی تأکید کرد: توقعی که از جیرفت می‌رود، برگزاری مراسمی به بهترین نحو ممکن است؛ چرا که مردم این شهر همواره در صحنه‌های بزرگ انقلاب خوش درخشیده‌اند و امروز نیز باید برنامه‌ای در خور شأن امام شهید رقم بخورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با یادآوری نقش درخشان جنوب کرمان در عرصه‌های مختلف، به‌ ویژه در مقاطع حساس تاریخی همچون عملیات‌های سرنوشت‌ ساز دفاع مقدس گفت: جنوب کرمان همواره مهد غیرت، ایمان و بصیرت بوده و امروز نیز نگاه‌ها به این منطقه دوخته شده است.

حسینی، همچنین بر ارادت عمیق مردم جیرفت به رهبر شهید تأکید کرد و افزود: این عشق و وفاداری سرمایه‌ای معنوی است که باید در قالب حضوری گسترده و منسجم در مراسم تشییع جلوه‌گر شود.

اکنون جیرفت، شهری که در حافظه انقلاب با نام ایثار و وفاداری گره خورده، خود را مهیای میزبانی از کاروان نور کرده است؛ میزبانی‌ای که نه صرفاً یک آیین، که تجدید بیعتی دوباره با آرمان‌های امام شهید و خط روشن ولایت خواهد بود.

کد مطلب 6876558

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