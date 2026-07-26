  1. استانها
  2. لرستان
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

جریمه ۱۲۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه گندم در خرم‌آباد

جریمه ۱۲۹ میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه گندم در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۲۹ میلیاردریالی برای عرضه خارج از شبکه گندم در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده عرضه خارج شبکه ۲۷۰ هزار کیلوگرم گندم به ارزش ۶۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه باتوجه‌به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: شعبه دوم تجدیدنظر استان با تأیید رأی شعبه بدوی متخلف را به پرداخت ۱۲۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

شاهی، افزود: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد، سربازان گمنام امام‌زمان (عج) کامیون را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند.

کد مطلب 6899351

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها