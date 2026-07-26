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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۱

پیشرفت در مذاکرات دو روزه تهران/ وضعیت تردد در تنگه تغییر نکرده است

پیشرفت در مذاکرات دو روزه تهران/ وضعیت تردد در تنگه تغییر نکرده است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره گفتگوهای ایران-عمان درباره تنگه هرمز گفت: روزهای جمعه و شنبه چند دور گفتگو بین ایران و عمان در سطح معاونان وزرای امور خارجه در تهران برگزار شد که طی آن دو طرف در مورد اصول مشترک و سازوکارهای عملیاتی برای مدیریت تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز با رعایت حقوق حاکمیتی دو دولت ساحلی، تبادل نظر کردند.

بقائی با تاکید بر اینکه این گفتگوها مفید بود و پیشرفت‌هایی حاصل گردید، تصریح کرد: هیات نمایندگی عمان عصر شنبه تهران را ترک کرد اما رایزنی‌های فنی و سیاسی بین دو طرف ادامه دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت کنونی تنگه هرمز گفت: تغییری در وضعیت تردد در تنگه ایجاد نشده است.

کد مطلب 6899365
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • SE ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      1 0
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      استفاده تنگه برای تردد اهداف نظامی هرگز در شرایط جنگی هیچ حقی برای عمان نیست. چرا که هرگونه تردد در اب طرف عمانی به معنی امکان سو استفاده عیله منافع ایران و امکان حمله از انها به سرزمین ایران است. پس عمان هم متخاصم محسوب میشود
    • IR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 1
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      خسارتهائی که به ما زده شده! اعم از خونخواهی و اموال بلوکه شده و ... چه میشود؟
    • الف IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۴
      0 1
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      سوال اینه که الان به عمان حق شراکت در مدیریت تنگه رو بدهیم، اگر جنگ دیگه ای رخ بده چطور میشه ایران یک جانبه تنگه رو مثل الان مسدود کنه؟ و فقط با مدیریت ایران تردد انجام بشه؟ پس نقش عمان اون موقع چیه؟

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