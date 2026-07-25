اعتراض مردم بلغارستان به میزبانی از هواپیماهای نظامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، حدود ۱۵۰ نفر در اعتراض به استقرار ۸ فروند هواپیمای آمریکایی و ۲۵۰ نیروی نظامی در پایگاه هوایی «بزمر» (Bezmer) در نزدیکی شهر یامبولِ بلغارستان، گرد هم آمدند.

قرار است از این هواپیماهای «کی‌سی-۱۳۵» (KC-۱۳۵) برای سوخت‌گیری هوایی در جریان تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران استفاده شود.

معترضان ابراز نگرانی کردند که این پایگاه هوایی به هدفی نظامی برای ایران تبدیل خواهد شد.

این در حالیست که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پیشتر در واکنش به اظهارات نخست‌وزیر بلغارستان درباره بررسی درخواست آمریکا برای استقرار هواپیماهای نظامی در این کشور برای اقدام علیه ایران، موضع‌گیری صریحی اتخاذ کرد.

بقائی تأکید کرد که دولت بلغارستان به خوبی از غیرقانونی بودن حملات آمریکا علیه ایران و نقض فاحش منشور سازمان ملل آگاه است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد که هرگونه مشارکت در تدارک و اجرای این حملات، به منزله همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی محسوب می‌شود.