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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

ایران حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

ایران حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، حمله تروریستی به یک پست بازرسی پلیس در شهر تانک واقع در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان را به‌شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی، به خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.

وی با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، تصریح کرد که هیچ‌ توجیهی برای اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ امنیت وجود ندارد.

بقایی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد و خواستار اقدام هماهنگ در شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی شد.

ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که بر اثر حمله تروریستی و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک تجمع نیروهای امنیتی در شمال غرب این کشور، ۱۵ نفر و از جمله ۱۲ نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند.

کد مطلب 6899074

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