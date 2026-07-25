ایران حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی، به خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.

وی با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، تصریح کرد که هیچ‌ توجیهی برای اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نیروهای حافظ امنیت وجود ندارد.

بقایی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشورهای منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد و خواستار اقدام هماهنگ در شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی شد.

ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که بر اثر حمله تروریستی و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک تجمع نیروهای امنیتی در شمال غرب این کشور، ۱۵ نفر و از جمله ۱۲ نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند.