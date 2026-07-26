شناسایی ۴ حلقه چاه غیرمجاز در دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زحمتکش، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی چهار حلقه چاه غیرمجاز در دماوند خبر داد.
وی که مدیر امور منابع آب دماوند است، اظهار کرد: طی هفته جاری با پیگیری و مساعدت فرماندار شهرستان، اخذ دستور از مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی، واحدهای بازرسی و حقوقی این اداره موفق به شناسایی چهار حلقه چاه غیرمجاز در سطح شهرستان شدند.
زحمتکش افزود: در جریان این عملیات، ادوات حفاری چاههای غیرمجاز در اراضی دوآب، آرو، دشتمزار و وادان نیز توقیف شد.
مدیر امور منابع آب شهرستان دماوند با تأکید بر عزم جدی این اداره در برخورد با تخلفات حوزه منابع آب، تصریح کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آبهای سطحی و زیرزمینی برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آبی شهرستان از اولویتهای اصلی امور منابع آب دماوند است و برخورد با برداشتهای غیرمجاز آب با جدیت ادامه خواهد داشت.
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