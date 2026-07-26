به گزارش خبرنگار مهر، احمد موغاری، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از ثبت ۱۷۸ مأموریت توسط سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک در تیرماه سال جاری خبر داد.

وی که مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک است، اظهار کرد: در تیرماه ۱۴۰۵ در مجموع ۱۷۸ مورد حادثه و حریق به این سازمان گزارش شد که شامل ۶۶ عملیات اطفای حریق و ۱۰۹ مأموریت امداد و نجات و بازدید ایمنی بوده است.

موغاری افزود: بیشترین مأموریت‌های امدادی مربوط به ۶۱ مورد محبوس شدن افراد در آسانسور بود و همچنین حوادثی نظیر تصادفات، نشت آب، نشت گاز، سقوط در چاه و از ارتفاع، ریزش ساختمان، آتش‌سوزی وسایل نقلیه، منازل مسکونی، اراضی کشاورزی، فضای سبز، واحدهای صنعتی و تجاری و نیز امدادرسانی به حیوانات توسط نیروهای آتش‌نشانی انجام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قرچک با اشاره به سایر مأموریت‌ها تصریح کرد: در این مدت دو مورد اقدام به خودکشی، هشت مورد تصادف وسایل نقلیه و یک مورد فوتی نیز در مأموریت‌های عملیاتی این سازمان ثبت شده است.