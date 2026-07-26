به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی گلچینی مفرد با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی استان، از آمادهباش کامل نیروهای یگان حفاظت از چهارم تا ششم مردادماه خبر داد.
وی افزود: با توجه به شرایط جوی، افزایش دما و احتمال بالا رفتن خطر حریق، تمامی نیروهای منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این مدت در حالت آمادهباش قرار دارند و برنامههای گشتزنی، پایش و مراقبت از جنگلها و مراتع با حساسیت و شدت بیشتری دنبال خواهد شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی در حفاظت از منابع طبیعی، از شهروندان، گردشگران و طبیعتگردان خواست از روشن کردن آتش در عرصههای جنگلی و مرتعی خودداری کرده و اصول ایمنی را بهطور کامل رعایت کنند.
وی همچنین هشدار داد: رها کردن تهسیگار، کبریت و هرگونه مواد قابل اشتعال در طبیعت میتواند زمینهساز وقوع آتشسوزیهای گسترده شود و خسارتهای جبرانناپذیری به منابع طبیعی وارد کند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه دود یا آتشسوزی در جنگلها و مراتع، موضوع را در سریعترین زمان ممکن به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای مهار حریق انجام شود.
وی با قدردانی از همکاری مردم در حفاظت از عرصههای طبیعی، تأکید کرد: صیانت از جنگلها و مراتع، مسئولیتی همگانی است و همراهی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از وقوع حریق و حفظ سرمایههای طبیعی استان خواهد داشت.
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