رعایت الگوی مصرف برق در استان تهران به ۸۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از افزایش شمار مشترکان خوش‌مصرف برق در استان تهران خبر داد.

وی که مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران است، در چهارمین مانور سراسری طرح «۱۰۰ شب ۱۰۰ بازدید» اظهار کرد: سال گذشته ۷۷ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کردند که این میزان در سال جاری با سه درصد افزایش به ۸۰ درصد رسیده است.

محمودی افزود: در مقابل، ۲۰ درصد مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، حدود ۵۰ درصد برق استان را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، تصریح کرد: مصرف برق استان تهران نه تنها از میزان مصرف سال گذشته فراتر نرفت، بلکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، پنج درصد نیز کاهش یافته است.

وی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، هوشمندسازی شبکه، مدیریت مصرف و کاهش تلفات را از مهم‌ترین برنامه‌های شرکت برشمرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۱۵۰ مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران وجود دارد که این رقم تا پایان سال ۱۴۰۷ به پنج هزار مگاوات خواهد رسید.

محمودی همچنین از شناسایی حدود ۶۰ هزار انشعاب برق غیرمجاز و بیش از ۳۰ هزار کنتور معیوب در استان تهران خبر داد و افزود: ساماندهی این موارد در قالب طرح «مهتاب» با جدیت در حال انجام است.