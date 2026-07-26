ضرورت تعیین تکلیف بیماران فاقد سرپرست در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر عالیشاه در پی بازدید از بیمارستان اعصاب و روان شهید زارع ساری، بر رعایت دقیق ضوابط قانونی در پذیرش بیماران تعرفه شده قضایی، صیانت از حقوق بیماران و تسریع در تعیین تکلیف بیماران فاقد سرپرست تاکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت صیانت از حقوق بیماران و لزوم رعایت کامل ضوابط و مقررات در مراکز درمانی، اظهار کرد: در خصوص بیماران تعرفه شده از سوی دادسرا، رعایت چارچوب‌های قانونی در پذیرش و نگهداری، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و همه دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه با دقت، هماهنگی و احساس مسئولیت عمل کنند.

دادستان مرکز استان مازندران افزود: همچنین در مورد بیماران فاقد سرپرست، لازم است هماهنگی میان بیمارستان و اداره کل بهزیستی استان با جدیت بیشتری دنبال شود تا فرآیند ترخیص، نگهداری و حمایت از این افراد با کمترین مشکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

عالیشاه سوادکوهی با تاکید بر اینکه حفظ کرامت انسانی بیماران و رسیدگی مناسب به وضعیت آنان از اولویت‌های مهم دستگاه‌های مسئول است، تصریح کرد: تعیین تکلیف به‌موقع بیماران فاقد سرپرست و استفاده از همه ظرفیت‌های حمایتی و قانونی برای جلوگیری از بروز آسیب‌های بعدی، امری ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان نسبت به نحوه اجرای ضوابط قانونی در حوزه بیماران تعرفه شده قضایی و نیز روند پیگیری امور بیماران فاقد سرپرست، نظارت مستمر دارد و این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب با جدیت دنبال خواهد شد.

گفتنی است در این بازدید، اورژانس بیمارستان، بخش اطفال و نوجوانان و کلینیک تخصصی درمان اوتیسم مورد بازدید قرار گرفت و مسائل مربوط به روند خدمات‌رسانی، نحوه پذیرش و فرآیندهای مرتبط با نگهداری و ترخیص بیماران مورد بررسی قرار گرفت.