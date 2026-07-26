بیش از ۷ هزار مأموریت اورژانس در قزوین طی تیرماه انجام شد

یوسف اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این مدت هزار و ۶۳۶ مأموریت مربوط به حوادث ترافیکی و ۵ هزار و ۶۳۳ مأموریت نیز مربوط به حوادث و بیماری‌های غیرترافیکی بوده است.

وی افزود: کارشناسان اورژانس در تیرماه، یک‌هزار و ۸۰ بیمار و مصدوم را در محل حادثه درمان کردند و ۳ هزار و ۸۴۸ نفر نیز برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین با اشاره به خدمات ویژه این مجموعه بیان کرد: طی این مدت، اورژانس هوایی ۹ عملیات انتقال بیمار انجام داد، موتورلانس در ۶۴۷ مأموریت به‌کارگیری شد و اتوبوس‌آمبولانس نیز در ۲ مأموریت مورد استفاده قرار گرفت.

اکبری با ابراز تأسف از ادامه تماس‌های غیرضروری با سامانه ۱۱۵ تصریح کرد: در تیرماه امسال ۸۷۸ مورد مزاحمت تلفنی برای مرکز ارتباطات اورژانس ثبت شد که این موضوع می‌تواند روند امدادرسانی به بیماران و مصدومان واقعی را با اختلال مواجه کند.

وی با اشاره به آمار جان‌باختگان سوانح رانندگی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۲۲ نفر در حوادث ترافیکی تیرماه در صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از تماس‌های غیرضروری با سامانه ۱۱۵، امدادگران را در ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به بیماران و مصدومان یاری کنند.