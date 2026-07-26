روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی، آسمان استان همدان در پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه بعدازظهرها، وزش موقت باد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه امروز و فردا در برخی ساعات، غبار رقیق در آسمان استان مشاهده خواهد شد، ادامه داد: سرعت باد در برخی مناطق شرقی استان در روزهای پایانی هفته در حد نسبتاً شدید خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: برای امروز و فردا در اکثر نقاط استان افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما پیش‌بینی می‌شود و دمای بیشینه در برخی نقاط به ۴۰ درجه سانتی‌گراد نیز می‌رسد.

وی بیان کرد: از روز سه‌شنبه به بعد، دمای هوا در استان همدان اندکی کاهش می‌یابد و از شدت گرما کاسته خواهد شد.

زاهدی یادآور شد: روز گذشته بیشینه دما در ایستگاه‌های بهار و کبودرآهنگ ۳۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و صبح امروز نیز بهار با ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان گزارش شد و دمای هوای شهر همدان نیز در ۲۴ ساعت گذشته در گرم‌ترین ساعات به ۳۷ و در خنک‌ترین ساعات به ۱۶ درجه سانتی‌گراد رسید.