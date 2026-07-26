معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ایستگاههای هواشناسی، شهرکرد امروز خنکترین مرکز استان در سطح کشور بوده است.
وی افزود: در همین روز، ایستگاه سرخون با دمای ۴۱ درجه سانتیگراد بهعنوان گرمترین نقطه استان ثبت شد.
نوروزی با اشاره به اختلاف قابل توجه دمایی میان نقاط مختلف استان تأکید کرد که شرایط کوهستانی و ارتفاع بالای شهرکرد نقش اصلی را در خنکتر بودن این مرکز نسبت به سایر مراکز استان ایفا میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، چهارمحال و بختیاری بهدلیل موقعیت جغرافیایی و ارتفاع زیاد، همواره یکی از خنکترین استانهای کشور در فصل گرم سال محسوب میشود و اختلاف دمای بیش از ۲۵ درجهای میان شهرکرد و نقاط گرمسیری استان در روزهای اخیر نیز این ویژگی را بهخوبی نشان داده است.
کارشناسان هواشناسی پیشبینی میکنند با تداوم استقرار جریانات خنک شمالی، دمای شهرکرد تا پایان هفته جاری در محدوده ۱۳ تا ۱۶ درجه باقی بماند، در حالی که مناطق گرمسیری استان همچنان شاهد دماهای بالای ۴۰ درجه خواهند بود.
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