به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح یکشنبه با تشریح وضعیت جوی، دریایی و دمایی استان، اظهار کرد: امروز و فردا همچنان شرایط دریا برای ترددهای دریایی در محدوده دریای عمان و تنگه هرمز ایمن نیست و وزش بادهای جنوب شرقی تا بعدازظهر فردا در این مناطق تداوم خواهد داشت که موجب مواج و متلاطم شدن دریا می‌شود.

وی با توصیه به انجام تمهیدات لازم به ویژه در بنادر شرقی و مرکزی استان، افزود: شرایط بارشی نیز امروز و فردا در ارتفاعات استان به ویژه ارتفاعات شرقی و شهرستان بشاگرد ماندگار خواهد بود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رگبارهای تابستانی همراه با رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

حمزه‌نژاد با تأکید بر پرهیز از صعود به ارتفاعات و حضور در حریم و بستر رودخانه‌ها، بیان کرد: امروز و فردا تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح استان نخواهیم داشت، اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته و حتی اوایل هفته آینده دمای هوا در استان افزایش می‌یابد و در برخی نقاط این افزایش به ۵ درجه نسبت به امروز و فردا خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی هرمزگان با توصیه به هم‌استانی‌ها برای پرهیز از قرارگیری در فضای باز در ساعات صبح و خودداری از ترددهای غیرضروری در طول روز، گفت: ساعت ۹:۳۰ مد و ساعت ۱۵ نیز جزر در ساحل بندرعباس رخ خواهد داد.