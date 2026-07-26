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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۱

دمای هوا در خراسان جنوبی افزایش می‌یابد

دمای هوا در خراسان جنوبی افزایش می‌یابد

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: طی روزهای آینده در استان شاهد روند تدریجی و موقت افزایش دما خواهیم بود.

سمیه لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا صبح سه شنبه برای خراسان جنوبی شاهد روند تدریجی و موقت افزایش دما خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین برای استان وزش تند باد به ویژه در مناطق مستعد پیش بینی می شود.

لطفی تصریح کرد: با تقویت ناپایداری های جوی از عصر فردا تا پایان هفته به واسطه وزش شدید باد کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا را خواهیم داشت.

وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سربیشه با ۱۳ درجه سردترین و دهسلم با ۴۵ درجه گرمترین نقطه خراسان جنوبی ثبت شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: دمای بیرجند در گرمترین ساعت ۳۷ درجه و در سردترین ساعت ۱۷ درجه بوده است.

کد مطلب 6899231

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