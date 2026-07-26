کاهش محسوس دمای هوا از سه شنبه در مرکزی پس از موج گرمای موقت

رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، تداوم جریانات شرقی و وزش باد در مناطق بیابانی کویر مرکزی کشور و بخشهایی از استان مرکزی، موجب انتقال گرد و غبار به این استان شده است.
وی افزود: بر اساس پیش بینی هواشناسی امروز یکشنبه از شدت این جریانات کاسته میشود اما جریانات شرقی با شدتی کمتر تا پایان هفته در استان مرکزی تداوم دارد.
کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: روند دمای هوا تا روز دوشنبه در این استان بهصورت تدریجی صعودی است اما پس از آن، با شمالی شدن جریانات هوا، دمای هوا بهطور محسوسی کاهش مییابد.
مرادی بیان کرد: همچنین پیشبینی میشود وضعیت هوای استان مرکزی طی سه روز آتی، صاف تا قسمتی ابری، همراه با وزش باد در ساعات بعدازظهر و خیزش گرد و غبار باشد.
نظر شما