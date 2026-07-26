به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در حاشیه نشست مسئولان اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهداف این نشست گفت: این نشست به منظور قدردانی از فعالیتهای اتحادیه، بررسی گزارش عملکرد، شنیدن دغدغههای استانها و طرح برخی مسائل و اولویتهای پیشروی این تشکل برگزار شد. بخش مهمی از برنامههای اتحادیه به تربیت کادر، توسعه شبکه دانشآموزی، اجرای برنامههای محتوایی و همچنین ورود به مسائل مهم کشور اختصاص دارد.
کاظمی با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: یکی از اولویتهای امروز کشور، صرفهجویی در مصرف آب، برق و گاز است که اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان بهخوبی به این موضوع ورود کرده و از یک اپلیکیشن آموزشی و فرهنگی در این حوزه رونمایی شده است. این برنامه میتواند در زمینه آموزش، کنشگری و تولید محتوای مرتبط با مدیریت مصرف برای دانشآموزان مؤثر باشد.
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از فعالیتهای اتحادیه و مسئولان آن، تصریح کرد: رویکرد مسئلهمحور و توجه به مسائل مهم کشور از محورهای اصلی فعالیت این تشکل است.
وی درباره مهمترین اولویت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید گفت: با وجود تمرکز بر برگزاری آزمونهای نهایی و پایان فرآیند ارزشیابی دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم، برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید مهمترین دغدغه ماست و تلاش میکنیم همانند سالهای گذشته، سال تحصیلی را با آرامش، نشاط و کمترین دغدغه برای خانوادهها آغاز کنیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تجربه سال گذشته افزود: به دلیل شرایط خاص، بخش قابل توجهی از آموزشها به صورت مجازی برگزار شد که کاهش کیفیت آموزشی را به دنبال داشت؛ از این رو توسعه عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش همچنان مهمترین اولویت وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی آینده خواهد بود.
کاظمی در واکنش به شایعات درباره مجازی شدن مدارس اظهار کرد: برخی افراد شایعاتی مبنی بر مجازی شدن آموزش در سال تحصیلی آینده منتشر کردهاند، در حالی که هیچ مقام مسئول، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور یا دستگاههای مسئول چنین موضوعی را مطرح نکردهاند. خانوادهها به این شایعات توجه نکنند.
وی تأکید کرد: تمام اهتمام دولت و نظام تعلیم و تربیت بر این است که سال تحصیلی به صورت حضوری آغاز شود و این یک اصل اجتنابناپذیر است، مگر اینکه شرایطی کاملاً استثنایی و غیرقابل پیشبینی رخ دهد.
وزیر آموزش و پرورش درباره تأمین نیروی انسانی نیز گفت: کمبود معلم هر سال از مسیرهای مختلف جبران میشود و امسال نیز حدود ۳۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد.
کاظمی همچنین درباره برنامههای اربعین دانشآموزی خاطر نشان کرد: برنامههای آموزش و پرورش برای اربعین با قوت در حال اجراست. رئیس ستاد اربعین آموزش و پرورش هماکنون در مرز چذابه در حال بازدید از موکبهای دانشآموزی است و دانشآموزان نیز به صورت گروهی و اردویی در راهپیمایی اربعین حضور پیدا میکنند. تنها دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم به دلیل برگزاری آزمونهای نهایی درگیر امتحانات هستند و سایر دانشآموزان امکان حضور در راهپیمایی اربعین حسینی را دارند.
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