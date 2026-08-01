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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع مردمی «نحن المنتقمون»در میدان غدیر خبر داد و گفت: این مراسم به یاد هشت شهید برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری یکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع بزرگ مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این اجتماع در قالب هفته بیست و سوم این حرکت مردمی، شامگاه شنبه دهم مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ در میدان غدیر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به استمرار برگزاری این اجتماعات مردمی، افزود: اجتماع «نحن المنتقمون» با محوریت اعلام حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تجلیل از شهدا و نمایش وحدت و همبستگی مردم، هر هفته با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با بیان اینکه دکتر ملکی‌نژاد، معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش، سخنران این مراسم خواهد بود، گفت: در این اجتماع، موضوعات مرتبط با تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و مقاومت و نقش مردم در پاسداری از امنیت و اقتدار کشور مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

عبدی با اشاره به اینکه اجتماع این هفته به نام هشت شهید مدافع امنیت مزین شده است، تصریح کرد: این مراسم به یاد شهید بهرام سیاوشان، شهید علی پرویزی، شهید مراد مرادی، شهید محمد دارابی، شهید علی فاضلی، شهید نادر بیرامی، شهید پوریا سلیمی و شهید مهدی دامن‌باغ برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر شعار «در هر شرایطی پای کار ایرانِ جانمان هستیم»، از مردم کرمانشاه دعوت کرد با حضور گسترده در این اجتماع، بار دیگر همبستگی، بصیرت و وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی، شهدا و امنیت کشور به نمایش بگذایکصد و پنجاه و چهارمین اجتماع «نحن المنتقمون» امشب در کرمانشاهرند.

کد مطلب 6905555

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