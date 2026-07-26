تاکید مدیرکل بنیاد شهید آذربایجان شرقی بر حل مشکل مسکن ایثارگران جلفا

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر سلمانی صبح یکشنبه در جریان سفر به شهرستان مرزی جلفا، با حضور در فرمانداری این شهرستان با یحیی دشتی، فرماندار جلفا دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان جلفا برگزار شد، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و قدردانی از رشادت‌ها و جان‌فشانی‌های نیروهای مسلح در دفاع از تمامیت ارضی کشور، اظهار کرد: پاسداشت خون شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت وظیفه‌ای همگانی است و امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایثار و فداکاری شهدا و رزمندگان است.

وی خدمت صادقانه و بی‌منت به خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان را رسالت اصلی بنیاد شهید دانست و افزود: تکریم جامعه ایثارگری نباید تنها در شعار و گفتار خلاصه شود، بلکه باید با رفع مشکلات معیشتی، رفاهی و تأمین نیازهای اساسی این عزیزان در عمل تحقق یابد.

سلمانی با اشاره به دغدغه مسکن ایثارگران شهرستان جلفا، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر لازم و تسریع در روند اجرای برنامه‌ها، مشکل مسکن جامعه ایثارگری این شهرستان هرچه سریع‌تر برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، پیگیر مطالبات و رفع مشکلات خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران بوده و خدمت‌رسانی شایسته به این قشر را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.